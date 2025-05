Tennistavolo: dominio dei portacolori A4 Verzuolo nelle finali regionali del Trofeo CONI

Dominio delle atlete e degli atleti dell’A4 Verzuolo nelle finali regionali del Trofeo CONI, disputatesi domenica 25 maggio a Verzuolo e riservate a ragazzi e ragazze frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado.

La gara femminile è stata monopolizzata dalle pongiste verzuolesi che hanno occupato tutti i tre gradini del podio.

Su quello più alto è salita Marta Garello che ha prevalso, al termine di una combattuta finale, sulla compagna di squadra Alice Rivoira. Al 3° posto si sono classificate Giulia Aglì e Melissa Marku.

In campo maschile si è invece imposto Ettore Casonato che ha superato in finale Filippo Badellino d’Isola d’Asti. Al 3° posto si sono classificati il verzuolese Nicolò Isaia e l’astigiano Amedeo Rossi.

Garello, Rivoira e Casonato si sono qualificati per le finali che si disputeranno a Lignano Sabbiadoro a fine settembre.

Contemporaneamente si sono disputate anche le finali regionali del Ping Pong Kids, riservate ai ragazzi della Scuola Primaria. Erano in programma due gare maschili ed una femminile. La gara femminile ha visto il successo della giovanissima verzuolese Elisa Aglì che ha prevalso in finale sulla compagna di squadra Iulia Seciu. Le due gare maschili sono invece state vinte dal verzuolese Pietro Trezza e dall’alessandrino Ettore Colò Coda che ha preceduto i verzuolesi Giacomo Davico ed Alessandro Zucchetti, piazzatisi rispettivamente al 2° e 3° posto. I vincitori delle tre gare si sono qualificati per le finali nazionali che si disputeranno a Terni ad inizio settembre.