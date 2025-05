Tiro a segno, a Mondovì la fase regionale del Trofeo CONI: Fulvio D'Alessandro il delegato per il Piemonte

Domenica 15 giugno il poligono TSN Mondovì ospiterà la fase di selezione regionale del Trofeo CONI 2025.

Una prima volta di grande prestigio per la struttura presieduta da Giorgio Sabbi, che dunque sarà sede della qualificazione alla fase nazionale giovanile, a sua volta in programma a Lignano Sabbiadoro a fine settembre.

Nomina cuneese anche per quanto riguarda il delegato CONI per il Piemonte nelle discipline accademiche del tiro a segno carabina/pistola, ruolo per cui è stato scelto Fulvio D'Alessandro, tecnico federale che opera a Mondovì. Avrà il compito di coordinare tutte le fasi di preparazione e partecipazione della rappresentativa, curando gli aspetti tecnici ed organizzativi.

I migliori specialisti provenienti da tutta la regione, nati tra il 2011 ed il 2015, si contenderanno i quattro posti (due al maschile, due al femminile) in palio per l'attesa fase nazionale della manifestazione.