La forza e la maestosità del Pis del Pesio, la cascata nel cuore del Parco del Marguareis [VIDEO]

Nel cuore della Valle Pesio, incastonata tra le montagne del Parco Naturale del Marguareis, si nasconde una meraviglia naturale che incanta escursionisti, fotografi e amanti della montagna: il PIS del Pesio, una cascata alta e poderosa che si getta con forza da una parete rocciosa verticale.

La stagione di maggiore attività della cascata è quella attuale. la primavera, in particolare tra fine aprile e i primi di giugno, quando lo scioglimento delle nevi sulle alture alimenta il corso del torrente Pesio. In questo periodo, la portata d’acqua raggiunge il suo apice e la cascata si mostra in tutta la sua potenza, con un getto impetuoso che risuona anche a distanza.

Il video che abbiamo condiviso è di sabato scorso. Da questo momento inizierà il progressivo calo della portata e del fragore dell'acqua.

A meno di copiosi temporali estivi, il Pis del Pesio sarà presto asciutto.

Raggiungere il PIS del Pesio è relativamente semplice: si parte dal Pian delle Gorre, dove ha sede il centro visita del Parco, per poi inoltrarsi lungo i sentieri che risalgono la valle. Il percorso è ben segnalato e, seppur non particolarmente lungo, presenta alcuni tratti con dislivello che richiedono un minimo di allenamento.

L’escursione è adatta anche alle famiglie con bambini abituati a camminare, e offre l’occasione di immergersi in una natura ancora autentica, tra faggi secolari, ruscelli cristallini e, con un po’ di fortuna, la possibilità di avvistare qualche camoscio o marmotta.