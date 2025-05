La lingua come inclusione: conclusi i corsi di italiano per stranieri a Ceresole d’Alba

Si sono conclusi i diversi corsi di lingua italiana per stranieri nel Comune di Ceresole d’Alba e martedì 20 maggio sono stati consegnati i vari attestati, a seconda del livello raggiunto, alle persone che hanno partecipato ai percorsi di studio.

I corsi, completamente gratuiti, sono stati organizzati e gestiti dal CPIA 2 CN Alba-Bra-Mondovì “Gino Strada”, sia attraverso i fondi del “progetto Petrarca” e sia attraverso i fondi del PNRR, in collaborazione con il Comune di Ceresole d’Alba, che oltre a gestire la prima fase di preiscrizione, ha messo a disposizione i saloni del Municipio per la scuola vera e propria.

Da sottolineare anche il coinvolgimento degli operatori dello Sportello Digitale del Comune che in alcuni momenti dei corsi hanno illustrato la funzionalità e come accedere ai vari servizi comunali attraverso i social. Ha collaborato a sostegno dell’iniziativa anche l’associazione ANOLF, associazione che agisce sul territorio per l’integrazione sociale e lavorativa delle persone migranti, associazione promossa dal sindacato della CISL.

Dopo una prima fase di accoglienza, avvenuta nei mesi precedenti e con una serata di presentazione dell’iniziativa, necessaria per raccogliere le numerose richieste di iscrizione e per consentire l’organizzazione dei corsi in base al livello di alfabetizzazione degli aspiranti e del loro grado di conoscenza della lingua italiana, con il mese di gennaio sono partiti i corsi veri e propri di livelli A1, A2 e B1.

Inoltre si è riusciti ad organizzare anche un corso mattutino d’integrazione per donne appena giunte in Italia e giovani madri, le quali hanno partecipato anche con i figli più piccoli, dopo aver lasciato i figli più grandi all’asilo o a scuola. Un attestato specifico è stato rilasciato anche ad una bambina piccola del Burkina Faso, la quale ha accompagnato la madre per tutte le ore del corso.





Dal Comune di Ceresole si apprende:

“L’amministrazione comunale di Ceresole d’Alba esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, che ha interessato immigrati che risiedono a Ceresole e nel territorio limitrofo, segnale di una reale ed urgente necessità dei molti cittadini stranieri di integrarsi nel tessuto sociale e lavorativo del territorio; un bell’esempio di welfare territoriale per rispondere alle esigenze della popolazione immigrata.

I partecipanti ai corsi sono stati circa una quarantina ed è stata sottolineata la costanza nella partecipazione continua, sia per quanto riguarda l’orario del mattino e sia per quanto riguarda i corsi serali. Molti dei partecipanti hanno riferito di aver avuto l’opportunità di poter frequentare presso il Comune senza doversi spostare nei centri sede del CPIA, cosa che per alcuni sarebbe stato impossibile, anche per non aver ancora conseguito la patente.

Si parla già di riorganizzare per il prossimo autunno nuovi corsi, fra cui anche quelli di italiano per il conseguimento della patente di guida, per l’inserimento nel mondo del lavoro, per la scrittura di un CV (Curriculum) e la preparazione di un colloquio di lavoro, per l’approfondimento del linguaggio legato a specifici ambienti di lavoro”.





Alla consegna degli attestati erano presenti, oltre alle partecipanti e ai partecipanti dei corsi, anche la Prof.sa Alessandra Arnaldi Dirigente scolastica del CPIA, i docenti Emanuela Iacono, Marta Bosticco e Antonino Amaro, il Sindaco Dr.ssa Chiara Masia, il Consigliere Comunale con delega alla scuola e alla cultura Sergio Burzio e il Presidente dell’Anolf della provincia di Cuneo Roger Davico.