Volley: Cuneo conquista il sesto posto alla DelMonte® Boy League 2025

Tre giorni intensi di grande pallavolo giovanile hanno animato la Final Eight della DelMonte® Boy League, campionato Under 14 organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Maschile. Un evento di altissimo profilo, che ha riunito le migliori formazioni giovanili d’Italia e ha visto i giovani biancoblù distinguersi per impegno e qualità.

Sotto la guida attenta dello staff tecnico composto da coach Marino, Testa e Barbiero, i nostri ragazzi hanno chiuso il girone di qualificazione al terzo posto. Fondamentale la vittoria per 2-1 contro Sir Susa Vim Perugia, ma ancora più significativo il fatto che i biancoblù siano riusciti a strappare un set sia a Cucine Lube Civitanova che ad Allianz Diavoli Rosa Brugherio — le due squadre che si contenderanno la finalissima per il titolo nazionale. Un risultato che testimonia il livello competitivo raggiunto dalla nostra formazione.

Il piazzamento ottenuto nel girone ha portato la squadra a disputare la finale per il 5°/6° posto contro Sonepar Padova nella mattinata odierna. Al termine di un’altra gara combattuta, i biancoblù sono usciti sconfitti per 2-1, chiudendo così al sesto posto assoluto.

Un risultato di assoluto prestigio, che premia il lavoro quotidiano di atleti, allenatori e società, e che conferma l’alto valore sportivo e formativo di questa esperienza nazionale. I giovani biancoblù tornano a casa con la consapevolezza di potersela giocare con le migliori realtà d’Italia, forti di un percorso di crescita solido e promettente.

«Siamo partiti per questa esperienza con la consapevolezza che sarebbe stata molto dura per noi, ma ne usciamo con un sesto posto più che meritato. I ragazzi hanno lottato su ogni pallone, giocando a tratti una pallavolo di alto livello, e questo è dimostrato dai risultati delle partite. Questo risultato dimostra che stiamo lavorando bene in palestra e che stiamo tornando al livello dei settori giovanili più prestigiosi d’Italia. Di conseguenza, torneremo subito a lavorare con l’obiettivo di migliorare ulteriormente questo risultato, perché abbiamo posto le basi per creare un ciclo positivo. Faccio i complimenti ai ragazzi perché ci hanno creduto fino alla fine e non hanno mai mollato. Un ringraziamento anche ai genitori che ci hanno tifato qui a Fano e a chi ci ha tifato da casa. Infine, un ringraziamento a tutta la società per la fiducia, in particolare ad Andrea Testa e Mario Barbiero per l’aiuto. Ora ci prepareremo alle finali nazionali Under 13 di Treviso, dove puntiamo di nuovo a fare del nostro meglio.» - ha dichiarato Andrea Marino, allenatore dell’Under 14 MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

A commentare l’esperienza è il capitano e libero Matteo Cuniberti, portavoce del gruppo al termine del campionato: «Questa Boy League è stata molto complicata, però siamo riusciti a giocare a lunghi tratti alla pari con squadre di altissimo livello come Diavoli Rosa e Civitanova, riuscendo a strappare anche un set a queste potenze della pallavolo giovanile. La squadra è stata molto unita dentro e fuori dal campo e siamo riusciti a instaurare un bellissimo legame tra di noi. Ringrazio, a nome di tutta la squadra, lo staff che ci ha permesso di affrontare questo torneo: Andrea Testa, Andrea Marino, Mario Barbiero e Alessandro Marino. Questa Boy League non è assolutamente un punto d'arrivo per questo gruppo, bensì l'inizio del cammino che porterà questa squadra verso grandi risultati».

Anche il socio delegato al settore giovanile, Alessandro Marino, ha voluto sottolineare l'importanza del traguardo raggiunto, ribadendo il valore strategico del vivaio per il futuro del club: «Portiamo a casa questo grandissimo risultato, segno che Cuneo Volley sta riprendendo a pieno ritmo con il settore giovanile. Bellissima esperienza per i nostri ragazzi e, soprattutto, un sesto posto che ci spinge, come società, a continuare a puntare sul settore giovanile, che dovrà restare il cuore del Cuneo Volley. Adesso siamo in Superlega, quindi avanti tutta con questi ragazzi: il progetto va avanti, non ci fermiamo e torniamo in palestra più forti di prima».

Under 14 MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Boffi Mattia, Brignone Daniel, Buttafarro Stefano, Cuniberti Matteo, Lisa Nicolò, Maiorano Paolo, Miretti Lorenzo, Paoletti Denis, Paz Y Mino Ruales Carlo, Sottile Riccardo, Vivalda Gabriele.