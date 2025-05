A Fossano la festa degli artigiani e le premiazioni per la fedeltà associativa

La Confartigianato, zona di Fossano, riconferma anche per il 2025 la tradizionale festa dedicata agli imprenditori artigiani, riproponendo la ”premiazione fedeltà associativa e la gran grigliata dell’amicizia artigiana”, un’iniziativa che intende premiare ed esprimere stima e gratitudine ai tanti artigiani\e, che si riconoscono nei principi dell’Associazione Confartigianato, e da anni le danno fiducia, che vantano un’anzianità di iscrizione di 35-40-45-50, anni costituendo la base associativa.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 giugno in piazza Dompè. L’evento avrà inizio alle ore 19 ,00 e prevede l’assegnazione degli attestati di “fedeltà Associativa” agli artigiani premiati ed a seguire alle ore 20,15, per il 4° anno consecutivo, si terrà “la grigliata dell’amicizia artigiana”. Un incontro all’insegna della socializzazione, dell’aggregazione, un collante tra le varie realtà della comunità fossanese, con il mondo artigiano, con le loro famiglie ed amici, segno di una sincera amicizia