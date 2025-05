A Monforte l'omaggio e la festa degli Alpini, il governatore Alberto Cirio: "Siete un tesoro per l'Italia"

Due giorni di memoria, comunità e partecipazione: così Monforte d’Alba ha celebrato il 15° Raduno degli Alpini in Langa, tra sfilate, musica e parole cariche di riconoscenza. Domenica 25 maggio il cuore del paese ha pulsato al passo delle Penne Nere, accompagnate dalle bande musicali di Dogliani e Diano d’Alba, dalle crocerossine, dai labari, dai mezzi storici e dalle autorità civili e militari.

Una festa che ha unito generazioni nel segno della storia e dell’identità. Tra le parole più sentite quelle del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha definito gli Alpini “un simbolo di coraggio, solidarietà e amore per il Paese. Ogni incontro con loro è un’occasione per dire grazie a chi ha servito, e continua a servire, la comunità con dedizione. Continueremo sempre a ringraziarvi: siete un tesoro prezioso per il nostro Piemonte e per tutta l’Italia”.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Livio Genesio, che ha ricordato come “Monforte e tutte le colline di Langa sono terre di storia e di un profondo senso di appartenenza. È in questi valori che ci riconosciamo con lo spirito alpino.” Rivolgendosi direttamente agli Alpini, ha poi sottolineato il loro ruolo fondamentale: “Siete custodi di valori intramontabili, un esempio per tutti, specialmente in un’epoca in cui si rischia di perdere il senso di comunità. In questi due giorni avete portato con voi un’onda di entusiasmo, solidarietà e amicizia che ha contagiato tutti.”

Molti i momenti significativi della giornata conclusiva: dall’alzabandiera all’ammassamento, dalla sfilata al momento commemorativo, fino alla Santa Messa celebrata da don Massimo Ferrio e dal cappellano militare Mauro Capello. Al termine, l’ammainabandiera ha suggellato una cerimonia che resterà nel cuore dei partecipanti. Emozionante anche la premiazione dei lavori realizzati dagli alunni delle scuole locali, guidati dalla vicaria Stefania Borra e dagli insegnanti.

Il sindaco ha rivolto un saluto particolare ai ragazzi presenti: “Cari giovani, siete voi il domani della Langa e dell’Italia intera. Siete i depositari dei valori che gli Alpini ci tramandano: l’impegno civico, il senso di comunità, il rispetto per la storia e la volontà di costruire un futuro migliore.”

La manifestazione ha visto il coinvolgimento di numerose realtà: dal gruppo Alpini di Monforte agli Alpini in Langa, dal capogruppo Walter Santero al presidente sezionale di Cuneo, fino alle tante associazioni monfortesi di volontariato, le forze dell’ordine, i gruppi di Protezione Civile, l’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, la Regione Piemonte con il presidente Alberto Cirio e il consigliere regionale Franco Graglia, la Provincia con Luca Robaldo e Massimo Antoniotti, e l’associazione Asproflor Comuni Fioriti.