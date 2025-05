Addio a Costanzo Bianco, ex cantoniere della Provincia nel Reparto di Cuneo

La Provincia partecipa al cordoglio della famiglia per la scomparsa dell’ex dipendente Costanzo Bianco, cantoniere del Settore Viabilità nel Reparto di Cuneo.

Nato a Roccabruna il 7 agosto del 1951, dal 3 dicembre del 1990 aveva iniziato a lavorare per l’ente come cantoniere presso il reparto di Saluzzo. A seguito di concorso, dal marzo del 2000 era stato inquadrato come cantoniere muratore autista; al maggio del 2005 risale invece il suo trasferimento presso il reparto Viabilità di Cuneo, dove rimase in servizio fino al 31 gennaio 2009, data di pensionamento.

Il presidente della Provincia, insieme ai consiglieri provinciali e a tutti i dipendenti, ne ricordano le grandi doti professionali e umane. Bianco lascia la moglie Maria Angela e i figli Nadia e Davide, oltre alla sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e i pronipoti. I funerali si svolti lunedì mattina, 26 maggio, nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia di Roccabruna.