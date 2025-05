Alba e Arlon hanno rinnovato le firme del gemellaggio nato nel 2004

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi sono stati in trasferta sabato 24 e domenica 25 maggio nella città gemella di Arlon in Belgio per suggellare il ventennio di gemellaggio.

Il primo cittadino albese e quello di Arlon, Vincent Magnus, hanno infatti confermato con il rinnovo della firma sulla Carta dell’amicizia la volontà di proseguire la strada iniziata nel 2004, continuando “ad agire e promuovere lo scambio di conoscenza, amicizia e progresso per il bene delle due città”.

L’occasione è stata la festa del Maitrank che si svolge nella cittadina belga ogni anno a maggio per onorare il celebre aperitivo locale.

Alla due giorni hanno partecipato anche l’ex primo cittadino Maurizio Marello, alcuni membri del Comitato di gemellaggio, il presidente onorario Pasquale Grasso con Daniela Balbo e Luigi Di Meglio, il Borgo di Santa Rosalia con i suoi sbandieratori e il coro Stella Alpina diretto da Umberto Bo che ha animato la messa e si è esibito in concerto.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi: “Ringraziamo Arlon, la sua Amministrazione e tutta la comunità, per la splendida accoglienza. E’ stato un fine settimana intenso e arricchente. Grazie anche ai Comitati di entrambe le città che ormai da oltre due decenni rinnovano il nostro legame coinvolgendosi a vicenda nei reciproci progetti ed eventi. Arlon è una cittadina delle nostre dimensioni, a cui ci lega anche la presenza della Ferrero che lì ha una sede con oltre un migliaio di dipendenti. Ci auguriamo di poter portare avanti questa amicizia sempre con lo stesso spirito di questi primi vent’anni”.