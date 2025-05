Cuneo dice “no” alla chiusura degli sportelli bancari in montagna: “Così si favorisce lo spopolamento”

Il Consiglio comunale di Cuneo si è schierato – ufficialmente e in blocco – contro l’operazione di prevista chiusura degli uffici e sportelli bancari operata dagli istituti di credito in particolar modo nelle aree montane. A decretarlo la votazione, conclusasi con l’unanimità dei consensi, dell’ordine del giorno presentato da tutte le forze consigliari di maggioranza (PD, Gruppo Misto, Cuneo Solidale e Democratica, Cuneo Civica e Centro per Cuneo).

Una razionalizzazione, quella decisa da diversi istituti bancari, che non è proprio andata giù alla capogruppo dem Claudia Carli: “In Piemonte il 63% dei Comuni, ovvero circa 600.000 residenti, è sprovvisto di uffici bancari, cosa che aggrava ulteriormente la situazione di spopolamento – ha detto, presentando l’ordine del giorno -. Una realtà insostenibile specie visto che segue le già attuate chiusure degli uffici postali, sempre nei piccoli centri montani”.

La provincia Granda e quella torinese sembrerebbero le più colpite dalla manovra. “Serve bloccare quest’emorragia – ha continuato Carli -. Le banche ci spiegano che gli sportelli mancano o vengono ridotti perché l’home banking sta prendendo sempre più piede tra gli utenti ma le zone montane sono anche quelle meno servite a livello di copertura internet. Chiudere un ufficio bancario significa privare i cittadini, specie i più anziani, di un servizio ma anche castrare lo sviluppo di un territorio. La Regione come pensa di contrastare la decisione dei grandi gruppi bancari?”

“Senza servizi la montagna non ha senso viverla davvero”

Tutti i consiglieri intervenuti si sono schierati a favore delle richieste avanzate nell’ordine del giorno.

“Smaschera una realtà incredibile e insopportabile, voteremo senz’altro a favore – ha detto Paolo Armellini (Indipendenti) -. Territorio e lavoro sono due facce della stessa medaglia; nelle zone montane il mercato del lavoro offre opportunità ben studiate e incanalate ma anche ampie criticità relative parzialmente ai sistemi di servizio a favore di chi il lavoro deve cercarlo e portarlo avanti. Ma senza servizi viene a mancare il senso e il motivo per viverla, la montagna: la maggior parte del nostro territorio provinciale è montano, la montagna deve tornare al centro del dibattito amministrativo”.

“Che il servizio sia presente in ogni paese, senza far correre gli utenti per decine di chilometri per prelevare, è importante – ha aggiunto Franco Civallero (FI) -: le persone ne hanno effettivamente bisogno, non si può negoziare o discutere, su questo”.

Con lui, anche Carla Santina Isoardi (PD): “In montagna lo sportello bancario non è un capriccio ma parte del tessuto sociale. Obbligare gli utenti a spostarsi è abbandonarli, costringerli a spendere risorse per le più basilari delle operazioni”.

Vincenzo Pellegrino (Centro per Cuneo) ha commentato nello specifico l’apertura dello sportello digitale a Vernante da parte della Cassa di Risparmio di Savigliano – concomitante ma non collegato alla chiusura della filiale di Limone Piemonte -: “Mi pare un esempio virtuoso, ne servirebbero di più e in più aree. Lo sportello è munito di un video che possa agevolare qualunque tipo d’utenza”.