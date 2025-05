Design, innovazione e futuro: tre Open Day firmati Agenform CEMI per scoprire i mestieri che cambiano il mondo dei trasporti

Nel cuore di un settore in costante trasformazione, Agenform CEMI – centro di eccellenza nella formazione professionale – apre le porte con tre Open Day dedicati a studenti, appassionati e futuri professionisti del design industriale e dei trasporti, per scoprire da vicino i percorsi formativi all’insegna dell’innovazione.

Un'occasione per entrare in contatto diretto con le tecnologie, i metodi e gli strumenti utilizzati oggi nel settore del Car Design, della modellazione clay, della stampa 3D e del Reverse Engineering.

29 Maggio – Modellazione in Clay & Additive Manufacturing

Durante questa giornata si vedrà come nasce un modello fisico, partendo dall’argilla industriale (clay) fino ad arrivare alla stampa 3D. Un mix affascinante tra artigianalità e innovazione, che permette di passare dal concept alla forma concreta. Gli studenti e i partecipanti avranno l’opportunità di vedere da vicino le tecniche usate in ambito automotive e industrial design, e sperimentare direttamente la modellazione manuale e digitale.

6 Giugno – Car Design & Reverse Engineering

Il secondo appuntamento è interamente dedicato al Car Design, con uno sguardo approfondito sulle fasi di progettazione e sviluppo di un veicolo. Dall’idea alla realizzazione per scoprire come nasce un’automobile sotto il profilo estetico e funzionale. Verranno inoltre presentate le tecniche di Reverse Engineering, ovvero il processo che consente di ricostruire digitalmente un oggetto fisico per analizzarlo, modificarlo o riprodurlo con le tecnologie più avanzate.

14 Luglio – Transportation & Industrial Design

L’ultimo Open Day è dedicato al Transportation & Industrial Design in senso più ampio. Si parlerà di design applicato a mezzi di trasporto, ma anche di oggetti e soluzioni per l’industria, con focus su ergonomia, sostenibilità e innovazione dei materiali. Una giornata pensata per chi sogna di progettare il mondo che verrà.

Questi appuntamenti sono pensati in particolare per gli studenti delle scuole superiori, per aiutarli a orientarsi e fare scelte consapevoli sul proprio futuro accademico e professionale. Gli eventi sono completamente gratuiti, per partecipare è sufficiente iscriversi compilando il form o scrivendo a cemi@agenform.it.