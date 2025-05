Festa della Cultura: oltre trenta eventi in quindici luoghi di Savigliano

Oltre 30 eventi che per tre giorni hanno animato 15 luoghi del centro storico di Savigliano, dal teatro Milanollo alle piazze principali, dai palazzi storici ai chiostri. Ha registrato grande partecipazione l'edizione 2025 della “Festa della cultura saviglianese”, organizzata dall'Assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con la Consulta cultura e promozione del territorio.

Da venerdì a domenica, le associazioni della Consulta si sono “messe in vetrina”, proponendo reading, presentazioni, esibizioni musicali, concerti, esposizioni artistiche e tanto altro.

Dall'Assessorato alla cultura arriva il ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato alla riuscita dell'evento. «Un grazie a tutte le associazioni che hanno reso possibile questo format ormai rodato che va in scena da tre anni a questa parte – affermano la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano e il presidente della Consulta cultura Sergio Daniele –. Vogliamo poi ringraziare le scuole (apprezzando lo sforzo delle famiglie nel partecipare, vista la chiusura degli istituti il sabato), i sostenitori dell'iniziativa come Banca e Fondazione Crs, e poi gli operai e tutto lo staff del Comune, dalla biblioteca al museo, per il grande impegno messo in campo».