Guarene, nuove mostre a Palazzo Re Rebaudengo e opere inaugurate sulla collina di San Licerio

Sabato 24 maggio Guarene ha accolto l’arte contemporanea internazionale con l’inaugurazione delle mostre conclusive della 19a edizione dello 'Young Curators Residency Programme', ospitate nelle sale del Palazzo Re Rebaudengo.

Un’occasione importante che ha visto protagonisti giovani curatori e artisti emergenti, insieme alle scuole primarie del territorio con il progetto educativo 'Tracce d’arte', testimonianza concreta di come la cultura possa dialogare con la comunità e i bambini.

La giornata si è conclusa nel Parco d’Arte "Sandretto Re Rebaudengo", sulla collina di San Licerio, dove sono state presentate le opere UNE MACHINE A JOUER X di Parasite 2.0 e ALTALENA di Francesco Arena, perfettamente integrate nel paesaggio del l.

Ha commentato il sindaco di Guarene Simone Manzone: “Per noi guarenesi e per tutto il Roero è importante avere un parco così bello e perfettamente integrato nel paesaggio. Sabato è stata una giornata meravigliosa, con la presenza di tanti sindaci del Roero, di tanti appassionati d’arte, di tanti giovani, e ringrazio tutti per la partecipazione e gli apprezzamenti all’iniziativa. Grande è stata la soddisfazione dell’amministrazione comunale nel vedere i bambini vivere intensamente l’arte contemporanea, ottimamente stimolati e guidati da maestre e dirigenti scolastici. Ringrazio sinceramente la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, per aver scelto ancora una volta Guarene come punto di riferimento per l’arte contemporanea e per gli investimenti che continua a fare sul nostro territorio. E naturalmente un enorme ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, al personale coinvolto e ai volontari che con impegno e passione hanno reso possibile questa giornata”.

Un paese, Guarene, che si distingue anche nelle attività civiche e istituzionali. Giovedì 22 maggio si è tenuto un Consiglio Comunale particolare a cui hanno partecipato con grande entusiasmo anche il Consiglio delle bambine e dei bambini, con i relativi sindaco e vicesindaco.

Ha specificato il sindaco Manzone: “È stata un’occasione speciale per dare voce ai più piccoli, promuovendo il dialogo tra generazioni e sottolineando il valore della partecipazione civica fin dalla giovane età. I giovani consiglieri hanno condiviso idee, proposte e riflessioni che dimostrano quanto sia importante ascoltare le nuove generazioni, che debbono avere ben chiaro il fatto di poter esercitare dei diritti, ma anche di avere dei doveri rispetto alla comunità. Ringrazio tutte e tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questo momento di confronto e di crescita civica”.