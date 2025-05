Lesegno, un'opera artistica a tema Vespa riqualifica il cavalcavia a ingresso paese

Rendere più accogliente l'ingresso del paese mitigando l'impatto del cavalcavia e omaggiare i simboli della tradizione del paese.

Questo il progetto che il comune di Lesegno aveva candidato al "bando distruzione" promosso da Fondazione CRC nel 2023 e che ha ufficialmente preso avvio.

"Finalmente vediamo il primo tassello di questo progetto - dice il sindaco, Emanuele Rizzo - a causa di alcuni rallentamenti burocratici non abbiamo potuto iniziare prima e abbiamo cercato una soluzione che ci consentisse di rimanere nel budget e che appagasse l'occhio. Siamo felici che da ieri il cavalcavia abbia iniziato a cambiare volto. L'installazione inserita è dedicata alla Vespa, sarà la prima per scoprire i murales tematici per le vie del paese. Abbiamo pensato anche a un omaggio alla filiera suinicola, che abbiamo valorizzato con la festa 'Crin', che abbiamo riscoperto e promosso in questi ultimi anni".

Il progetto prevede, infatti, di intervenire struttura del cavalcavia, nel tentativo di migliorarne l’aspetto e di mitigarne l’impatto sul contesto circostante in ambo i lati e sui pilastri a sostegno dell’impalcato con un'opera grafica e artistica che celebri Lesegno come paese della Vespa e dei salumi.

A breve si interverrà su pilastri e travi che verranno resi più gradevoli grazie a murales che saranno realizzati da Mattia e Marco Boetti.

"L'opera - aggiunge il sindaco - sarà arricchita da modelli disegnati dai bambini della scuola dell'infanzia e da una frase scritta dalla scuola primaria, perché obiettivo dell'iniziativa era coinvolgere tutto il paese, partendo proprio dalle scuole. L'illustrazione e il concept dell'opera, che per la parte sotto verrà poi realizzata a mano dai Boetti, sono su progetto di ACD. Speriamo che si riesca nel più breve tempo possibile ad arrivare a un risultato appagante e che crei un piccolo punto di forza per venire a visitare il nostro Comune".