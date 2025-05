Manta celebra il connubio tra sport e cultura attraverso “FAI sport…con arte” al Castello

Sabato 31 maggio al Castello della Manta si conclude il progetto “FAI sport...con arte”: in un fine settimana ricco di appuntamenti, il paese e il suo celebre maniero celebrano in due distinti momenti il binomio vincente tra sport e arte.

Alle 10,30 del Giardino grande del Castello sarà possibile partecipare ad una lezione dimostrativa di Fitwalking con due maestri d’eccezione, Giorgio e Maurizio Damilano, ideatori della disciplina e campioni di marcia.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione scrivendo a faimanta@fondoambiente.it.

Al termine di questo momento verranno inaugurati, con il tradizionale taglio del nastro, i due percorsi “Via Collina” e “Via San Giacomo”, tracciati in occasione del progetto, fruibili da tutti tecnologici e non.

È infatti possibile scaricare la traccia gps inquadrando il QR code presente sul cartello nel parcheggio del Castello - punto di partenza ed arrivo per entrambi - e sul sito di progetto (www.faisportconarte.it); oppure è possibile dimenticare i dispositivi e seguire la segnaletica dedicata.

Per testarli verrà proposta una breve camminata accompagnata, aperta a tutti alla portata di tutti, con partenza ed arrivo al Castello.

“FAI sport… con arte” è un progetto ideato dall’Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia e dal Castello della Manta, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, patrocinato dal Comune di Manta.

L’iniziativa ha offerto un’esperienza consapevole che unisce storia, arte, natura, territorio e cura del sé attraverso una pratica, il cammino/fitwalking, semplice, divertente, salutare, in connessione con l’ambiente, in un contesto culturale di pregio: alla visita del Castello si unisce la camminata in collina, accompagnata o in autonomia, su due percorsi suggestivi e panoramici alla portata di tutti.

Grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo è stato possibile implementare ulteriormente la già ricca offerta di attività proposte dal FAI al Castello della Manta: quasi un migliaio di bambini e ragazzi di Piemonte e Liguria ha usufruito del percorso di visita didattica “FAI sport con arte”;

Sono state proposte nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno in corso 6 visite dedicate che hanno registrato, quando il meteo l’ha consentito, il tutto esaurito;

Sono stati tracciati due percorsi collinari con partenza ed arrivo al parcheggio del Castello a disposizione di tutti cittadini e turisti che vogliono godere del connubio unico tra storia e natura.

Sono state formate tre guide fitwalking in maniera tale che lo speciale percorso di visita possa essere proposto in maniera permanente.

Per informazioni e prenotazioni:

www.faisportconarte.it

https://fondoambiente.it/eventi/fai-sport-con-arte