Neive più bella e ordinata grazie agli interventi della Forestale

Neive sempre più bella. Neive sempre più pulita. Neive sempre più ordinata. È con queste parole che il sindaco Paolo Piccinelli ha voluto ringraziare pubblicamente gli operai della Forestale della Regione Piemonte, che in questi giorni hanno collaborato con l’amministrazione comunale per sistemare alcune aree del paese rimaste a lungo trascurate.

Un intervento di rilievo, reso possibile grazie alla sinergia con le squadre Alta Langa 1 e Alta Langa 2, coordinate dal direttore Andrea Sessa, che hanno lavorato con professionalità e grande disponibilità, come sottolinea lo stesso primo cittadino. “La loro presenza è stata fondamentale per riportare decoro in zone che necessitavano di attenzione”, ha dichiarato Piccinelli.

Gli sforzi di questi giorni rientrano in una visione più ampia di cura del territorio, che coinvolge non solo le istituzioni, ma anche i cittadini. “Ora, con l’impegno di tutti, come ci hanno insegnato le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato a Spazzamondo, dobbiamo mantenere in ordine Neive”, ha concluso Piccinelli, rilanciando l’importanza della partecipazione attiva per una comunità più pulita e vivibile.