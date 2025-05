Premio alla carriera per il poeta monregalese Remigio Bertolino

Proprio in questi giorni è giunta la notizia di un altro riconoscimento letterario per il poeta montaldese Remigio Bertolino. La giuria del Premio Guido Zavanone, su proposta del prof. Stefano Verdino dell’Università di Genova, all’unanimità, gli ha assegnato il premio alla carriera. Lo stesso era toccato lo scorso anno alla poetessa Vivian Lamarque. La premiazione si terrà a Genova il 12 giugno, a Palazzo Ducale, nell’ambito del “Festival internazionale di poesia 2025".

Remigio Bertolino è nato a Montaldo Mondovì nel 1948; vive a Vicoforte. Ha iniziato a scrivere in dialetto piemontese negli anni Settanta con la prosa poetica Mia mare (Mia madre). Ha pubblicato varie raccolte poetiche. È presente in molte antologie di importanza nazionale tra cui: Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi a cura di G. Spagnoletti e C. Vivaldi, Garzanti, 1991; Il pensiero dominante a cura di F. Loi e D. Rondoni, Garzanti, 2001; Dialect Poetry of Northern & Central Italy, a cura di L. Bonaffini e A. Serrao, Legas, Nuova York, 2001.

In una nota per la consegna della “Civica benemerenza” a Montaldo, nel settembre del 2020, il poeta ha affermato: «Ho sempre scritto e riscritto su Montaldo, ho dato voce a misere vite, ai poveri, ai mendicanti, ai diversi, quelli che nel Vangelo sono chiamati gli “ultimi”. Ho cantato fatiche agresti che mi parevano degne degli eroi greci, cercato di evocare atmosfere magiche e incantate di lontani inverni. Ho cominciato nell’adolescenza l’esercizio della scrittura. Essa diventa fluida e precisa solo se la si frequenta ogni giorno; come un’innamorata ha bisogno di molte attenzioni...

Ho sempre amato la scrittura segreta che mi accordava una strana ebbrezza, una immersione totale nella mia anima. Un lungo apprendistato che non finisce mai.

Da giovane ero troppo orgoglioso delle fragili cose che scrivevo, pensavo che la poesia potesse essere salvifica, cambiare il mondo, portare luce nei meandri oscuri delle nostre anime. Ora so che la poesia non è altro che esercizio solitario, un eremitaggio in grotte interiori, una cella monacale da cui contemplare stelle e sgranare chicchi di silenzio. Ma sono felice di aver inseguito con la mia scrittura quelle misere esistenze che hanno tracciato, nella mia vita, scie fosforescenti come quelle delle lucciole che durano la bellezza di un attimo nelle lunghe notti d’estate. Se un debole barlume di quelle esistenze palpita nei miei versi allora credo che non abbia sprecato invano né il mio tempo, né il mio piccolo talento...»

Il m.o Bertolino è stato e resta, anche nel monregalese, una anima viva culturale, non solo per il campo letterario e specificamente le lingue naturali, avendo ogni anno coordinato le attività della associazione “Amici di Piazza” prima e la onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza do Montezemolo” dopo, contribuendo con liriche di elevato valore e coinvolgendo altri letterati per dar lustro alle nostre città e comuni, compreso il suo, Montaldo Mondovì, ove in estate dà vita a simposi molto importanti. A fianco della letteratura Bertolino può offrire ai lettori la sua qualificata preparazione di critico d’arte, essendosi impegnato in mille studi biografici e analisi artistiche sui principali maestri dell’arte locali e provinciali, con frequenti monografie e collettive, scomparsi, quali Fracchia, Vacchetti, Bianchi, Franco, Tarditi, Gagino, Luciano, Zucco, Colombatto, Buròt, Marro, Lattes, Somà, Contri, Briatore, Ambrogio o tutt’ora operanti quali Asteggiano, Prucca, Terreno, Meineri Gazzola, Malfatti, Capellino e Spezzati.

Da Remigio Bertolino sono state pure redatte le poetiche dediche per caduti Partigiani a Roburent, Pra, Mondovì.