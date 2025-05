Racconigi: la Cooperativa Nuova Neuro avvia il restauro dello storico edificio in piazza Vittorio Emanuele II

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo ha rilasciato l’autorizzazione, con specifiche prescrizioni, per l’avvio dei lavori di restauro e risanamento conservativo dello storico edificio situato in piazza Vittorio Emanuele II a Racconigi.

Lo annuncia la Cooperativa Nuova Neuro di Racconigi dopo un lungo percorso di progettazione e confronto con gli enti preposti alla tutela del patrimonio architettonico, può iniziare i lavori di recupero sui locali dell’ex bar aperto, fino a qualche tempo fa, nel palazzo.

Il progetto riguarda la realizzazione di una caffetteria sociale con ristorazione e sale polifunzionali, che ospiteranno aula studio, eventi e postazioni di coworking.

I lavori saranno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche storiche dell’immobile – un palazzo con decorazioni dipinte del XVII secolo – affidando i lavori a personale qualificato.

“La Soprintendenza – dicono i referenti della cooperativa - ha richiesto particolare attenzione nella scelta dei materiali e nelle modalità di intervento, e ha autorizzato l’avvio dei lavori in vista anche della partecipazione della cooperativa a bandi con scadenza imminente.

Questo rappresenta un passo enorme verso l’apertura dello spazio che sognavamo da tempo: uno spazio sociale, culturale e partecipato, costruito insieme alla comunità.

Per condividere i prossimi step del cantiere e confrontarci con la cittadinanza, a giugno si terrà un’assemblea pubblica in Piazza degli Uomini. Sarà un momento aperto a tutte e tutti per aggiornarsi e partecipare attivamente alla nascita di questo nuovo spazio comune.

Nel frattempo, per ricevere aggiornamenti quotidiani sullo stato dei lavori, chiunque può chiedere di essere inserito nella bacheca WhatsApp scrivendo al numero 388- 489 0013.