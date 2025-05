Racconigi premiata all'EXPO della Sostenibilità

Sabato 25 maggio scorso, in occasione dell’evento conclusivo dell’EXPO della Sostenibilità, il Comune di Racconigi ha ricevuto il Premio “Comuni Sostenibili”, riconoscimento previsto dal bando nazionale promosso da AzzeroCO2 e Fondazione Ecosistemi. Il premio è stato consegnato al sindaco Valerio Oderda a nome di un’amministrazione che ha saputo distinguersi per la capacità di tradurre in azione concreta i principi della sostenibilità energetica e ambientale.

La selezione si basava sulla presentazione di un singolo progetto di intervento, già realizzato, capace di generare benefici misurabili in termini di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO₂ e qualità ambientale. A valutare le candidature è stata una commissione tecnica composta da esperti in campo energetico, ambientale e gestionale.

Il progetto vincitore riguarda l’intervento di relamping presso la Scuola Primaria “Aldo Moro”: un’azione puntuale ma estremamente efficace, realizzata a partire dallo studio dei consumi pregressi e dalla volontà di migliorare il comfort luminoso degli ambienti scolastici. In particolare, l’edificio è stato oggetto di una completa sostituzione dell’impianto di illuminazione interno, rimuovendo le obsolete plafoniere a neon e installando corpi illuminanti a LED di ultima generazione, dotati di tecnologia con alimentazione elettronica. Le nuove lampade, distribuite con attenzione per garantire uniformità e intensità luminosa adeguata in ogni aula e spazio funzionale, sono anche più resistenti e richiedono una manutenzione minima, aspetto rilevante in un edificio frequentato quotidianamente da centinaia di bambini e personale scolastico.

L’intervento ha comportato un investimento di circa 46mila euro, e permette un abbattimento dei consumi elettrici di circa il 50% rispetto al precedente impianto, con un conseguente risparmio economico e ambientale importante. Ma non è tutto: il relamping è stato accompagnato da un’attenta analisi tecnica dei fabbisogni energetici, allineando il progetto agli obiettivi del PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima adottato dal Comune. L'intervento, pur nella sua semplicità apparente, rappresenta un modello replicabile per altri edifici pubblici, dimostrando come anche operazioni mirate e finanziariamente sostenibili possano avere un impatto concreto e immediato.

Il Premio “Comuni Sostenibili” è stato pensato proprio per riconoscere buone pratiche di questo tipo: azioni già realizzate, che contribuiscono alla transizione ecologica e dimostrano efficacia, replicabilità e capacità di generare benefici ambientali e sociali. La giuria ha premiato la coerenza dell’intervento racconigese con gli obiettivi europei e nazionali in tema di decarbonizzazione, l’effettivo miglioramento energetico misurabile, e la capacità dell’ente di coniugare efficienza tecnica e attenzione alla qualità degli spazi scolastici.

«Questo riconoscimento – ha dichiarato il sindaco Oderda – è il risultato di un lavoro serio, fatto in silenzio ma con grande competenza e visione. È la dimostrazione che anche un piccolo Comune può essere protagonista nella lotta al cambiamento climatico, se mette al centro le persone e il futuro delle nuove generazioni».

«Il premio non è la fine di un percorso - aggiunge il consigliere Enrico Mariano, delegato all’ambiente - ma anzi ne è una semplice tappa: il cammino “green” intrapreso dalla nostra amministrazione proseguirà con ancor maggior impegno, nell’ottica di lavorare in modo serio ed organizzato per coniugare benessere dei nostri cittadini, tutela dell’ambiente, risparmio energetico si ma anche economico per le casse del comune».