Revello si unisce per l’ambiente: successo per l’edizione 2025 di Spazzamondo

“Un paese unito per un comune pulito!”: è con questo spirito che sabato 25 maggio si è svolta l’edizione 2025 di Spazzamondo, l’iniziativa promossa in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Il comune di Revello ha risposto con entusiasmo, sfiorando quota 600 iscritti, tra cittadini, associazioni e studenti, tutti pronti a mettersi in gioco per rendere più bello e vivibile il proprio territorio.

Numerose le realtà del paese coinvolte: dai Pescatori, alla Federcaccia, passando per il Gruppo Storico De Reges, il baby parking “Le Coccinelle”, i Commercianti e Artigiani locali, fino ai volontari della Protezione Civile Comunale e dell’ANA.

Ma protagonisti assoluti sono stati le famiglie, gli alunni e i tanti gruppi di amici che hanno battuto palmo a palmo frazioni, periferie, il centro storico, le aree verdi, la collina, le zone sportive e ludiche, il corso del fiume Po, dalle ex colonie elioterapiche al ponte di Martiniana, fino al ponte Po, persino l’area cimiteriale.

Un’autentica mobilitazione intergenerazionale: dagli under 1 agli over 80, tutti hanno voluto fare la propria parte per l’ambiente.

Sono stati 85 i sacchi di rifiuti raccolti in poche ore, segno tangibile di un impegno concreto e condiviso.

Al termine della mattinata, stanchi ma soddisfatti, i partecipanti si sono salutati con la promessa di ritrovarsi presto per nuove iniziative ambientali.

Ma l’opera non si conclude qui: nei prossimi giorni, gli alunni dell’Istituto Comprensivo si attiveranno per completare la pulizia delle ultime aree del borgo.

L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza di eventi come Spazzamondo per la crescita del senso civico e della responsabilità ambientale.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla Fondazione CRC, alla cooperativa Erica e al Consorzio SEA, partner fondamentali per la realizzazione dell’iniziativa.