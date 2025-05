BASKET / Pallacanestro Farigliano: gli Allievi e i Ragazzi sono campioni provinciali Csi

Under 19 Silver, ottavi fase Top

PF 52

CIRIÈ 89

In una partita, sulla carta, senza storia di questi ottavi di Fase Top, contro una delle favorite alla vittoria finale e imbattuta da inizio stagione, la PF riesce per 15 minuti a giocare punto a punto. Nella ripresa, nonostante tanta energia e alcune ottime giocate su entrambi i lati del campo, lo strapotere fisico e atletico dei ragazzi di coach Rubino spacca il match fino al +40, per poi chiudere sul 52-89.

PF. Alberione, Lasagna, Manzi, Manera, Roagna, Sabena, Sarotto, Viara, Zavattero Bottero, Zoppi A., Zoppi L. All. Alberione, Casetta.

CIRIE 78

PF 65

Contro la corazzata Ciriè, con una partita superlativa dei sette “superstiti” fariglianesi, si conclude la prima stagione di una squadra PF in Under19. Considerando la differenza di età e tra gli applausi del pubblico locale, la squadra si congeda perdendo anche il ritorno degli ottavi della Fase titolo. «Non potevamo fare di più, sono orgogliosi di voi ragazzi per questa splendida stagione che ci ha portato ad un’impensabile fase Top, entrando nelle migliori 16 squadre a livello regionale (su 52 totali) nonostante l’età media tra le più basse del campionato», commenta a margine coach Danilo Alberione.

PF. Alberione, Lasagna, Manera, Manzi, Sabena, Sarotto, Viara, Zavattero Bottero. All Alberione, Giachello

***

Under 17 Gold

GRANDA COLLEGE 72

PF 59

Contro la prima della classe, obbligata a vincere per essere sicura di incrociare la seconda dell’altro girone nella semifinale di Fase Titolo, i ragazzi fariglianesi giocano un’altra grande partita, nonostante la maggiore fisicità e atletismo del Granda College Cuneo. Dopo la buona partenza dei padroni di casa nei primi 7 minuti, la PF cambia marcia giocando alla pari fino al 51-51. Poi la maggiore energia dei padroni di casa prende il sopravvento negli ultimi minuti e, con un paio di bombe e vari contropiedi, dilagano fino al 72-59 finale. Merito a Cuneo che, insieme a Saluzzo, rappresenterà la provincia alla Final Four di Cameri, in giugno.

PF: Viara, Zavattero Bottero, Manera, Alberione, Mariani, Zoppi, Roagna, Sarotto, Grosso, Dotta.

***

Under 17 Uisp

BASKET CARRÙ 106

UBC CHIERI 48

Buona prestazione dei ragazzi carrucesi che, nell’ultima partita in casa, partono forte chiudendo il primo quarto già sul 38-11. Dopo l'intervallo lungo (62-17), aumentano le rotazioni e i minuti per chi ha giocato meno e, con i due parziali da 24-14 e 20-17, si chiude la partita. Ora la testa è rivolta a martedì, quando si giocherà a Chieri la partita decisiva per approdare alla finale provinciale.

Basket Carrù: Bagiacchi, Barberis, Capellaro, Lasagna, Manera, Mariani, Occelli, Pecchenino, Roagna, Sarotto, Zoppi. All. Casetta.

***

Allievi Csi Under 16

PF 81

GATORS 46

Grande giornata di pallacanestro per la PF, che conquista il titolo provinciale Csi con la vittoria contro la formazione dei Gators, sul parquet del Pala Polveriera di Mondovì. I 2009/2010 fariglianesi partono forte nel primo periodo e mettono in campo tanta energia che vale da subito la doppia cifra di vantaggio (23-12). Nel secondo parziale la PF preme sull'acceleratore e stacca definitivamente gli avversari, con ottime trame offensive e tanti rimbalzi offensivi che permettono le rigiocate (44-21 dopo 20 minuti). Dopo la pausa lunga, l'intensità non cala e i fariglianesi continuano a esprimere il loro gioco, commettendo qualche errore nel finale senza mai compromettere il risultato.

PF: Alberione, Racca, Lasagna, Grosso, Zavattero Bottero, Avico, Bianciotto, Porro, Massano, Marenco, Taricco, Cillario. All. Bianciotto, Giachello, Alberione, Sappa.

***

Under 15 Femminile

LETTERA 22 52

PF 45

Ultima trasferta di stagione per le ragazze di coach Pecchenino che a Ivrea affrontano le pari età della Lettera 22. Le padrone di casa partono aggressive e conducono dal primo minuto cercando la rivalsa dell’andata. All'intervallo il tabellino segna 24-15. Nel terzo periodo le ospiti fariglianesi vincono il quarto 18-14 e completano la rimonta e il sorpasso nell’ultima frazione. Le pieffine stanno in vantaggio fino a 5 secondi dalla fine, ma negli ultimi secondi mancano energie e lucidità. Le padrone di casa segnano così il canestro del pareggio e nell’overtime dominano con un parziale di 7-0. Peccato.

PF. Alberione, Ascheri, Borgese, Edosomwan, Fontana, Giordano, Rosso B., Rosso G., Terreno. All. Pecchenino, Cagnassi, Schellino

***

Ragazzi Csi Under 14

MONDOVÌ 62

PF 79

Grande festa per l’Under 14 della Pallacanestro Farigliano, che si laurea campione provinciale al termine di un’ottima prestazione contro i pari età del Mondovì, sconfitti domenica nel palazzetto della Polveriera a Piazza. Fin dalle prime battute del match, la squadra ospite dimostra grande lucidità tattica e intensità difensiva. Il giro palla fluido e organizzato permette alla PF di prendere il controllo del gioco, creando un vantaggio di circa 10 punti mantenuto con maturità per tutta la durata dell’incontro. Il primo tempo si chiude con un parziale eloquente di 46-29 per Farigliano. Mondovì prova a reagire nel terzo quarto, ma ogni tentativo di rientro viene prontamente respinto dalla difesa fariglianese. Grande soddisfazione sugli spalti e in panchina per un gruppo che ha dimostrato spirito di squadra e grande dedizione.

PF. Cerato, Musso, Demaria, Occelli, Tedesco, Viara, Sartirano, Taricco, Galleano, Novarese, Reineri. All. Sappa, Occelli.