Doppio podio per la Vigor Cycling Team di Piasco

Su strada, la classica corsa del Brinzio nel varesino, ha registrato al via le categorie degli esordienti e allievi. Percorso ondulato con arrivo in salita e gruppo compatto per gli esordienti fino a piedi dell'ascesa. Poi allunghi a ripetizione e alla fine Jacopo Altare chiudeva al settimo posto fra i nati del primo anno, mentre tra gli 88 partenti, trovavano spazio anche Jacopo Martino ventitreesimo e Gioele Barra trentaquattresimo. Ben 145 invece i partenti della categoria allievi con la Vigor Cycling rappresentata da Gabriele Dutto e Luca Gugnino. Gara molto movimentata, caratterizzata da una fuga a cinque, con un vantaggio massimo di 2'. Ma nel tratto finale in salita, Luca Gugnino aveva modo di mettersi in luce incassando un buon quinto posto; e una manciata di secondi dopo il compagno di squadra tagliava il traguardo anche Gabriele Dutto.

Ancora un podio invece per quanto riguarda la categoria giovanissimi. In campo femminile nella corsa di Novi Ligure, Ambra Balbis è salita sul terzo gradino, mentre la sorella Aurora si è classificata al quinto posto. Nel settore maschile quinta piazza anche per Fabio Giordano, in lizza nel "Trofeo Città di Alba".

Infine, per quanto riguarda l'enduro, il Vigor Cycling è andato a un passo dalla vittoria. Alla prova disputata a Santo Stefano d'Aveto nel genovese e valida per il circuito nazionale, hanno preso parte sette rider cuneesi. Il tracciato prevedeva quattro manches speciali con circa 1500 metri di dislivello e l'utilizzazione di una seggiovia. Alla fine Nicola Buniva ha conquistato il secondo posto assoluto, mentre Christian Buniva è stato costretto al ritiro per problemi tecnici. Tra gli allievi bene Matteo Oselin settimo, una posizione davanti al compagno di squadra Riccardo Spinello, mentre hanno partecipato alla competizione anche Lorenzo Tallone, al rientro agonistico dopo un periodo di forzato stop e Alessio Valentino.