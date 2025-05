Dall’Assemblea annuale della Federazione BCC Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria emerge univoca la direttrice di cooperare per il territorio

Solidità e credibilità al servizio del territorio. Nella mattina del 27 maggio 2025 si è svolta l’Assemblea Annuale della Federazione BCC Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, nella sede di Confcooperative Piemonte. L’incontro ha rappresentato un’occasione importante per condividere il lavoro svolto negli ultimi mesi e riflettere sulle prospettive e le sfide che le BCC dovranno affrontare in futuro.

I numeri emersi nel corso dell’Assemblea testimoniano una fiducia crescente nel modello delle Banche di Credito Cooperativo, costruita nel tempo attraverso ascolto, coerenza e presenza. La Federazione in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria conta oggi 9 BCC, per un totale di 238 sportelli e una presenza capillare in ben 156 Comuni. Con oltre 161.000 soci, in crescita del +4,1% rispetto all’anno precedente, le banche aderenti hanno visto nel corso dell’ultimo anno un aumento anche del numero dei dipendenti, registrando un’ulteriore crescita dello +0,8%.

In apertura dell’Assemblea, il Presidente di Federazione Elia Dogliani ha ricordato il valore storico e attuale del modello di credito cooperativo: “Le nostre BCC, dall’inizio del Novecento almeno, portano nei nostri territori un modello di sostegno concreto alle famiglie e alle piccole e medie aziende che è quanto mai attuale; siamo in grado di predisporre misure sartoriali per le esigenze di clienti e soci, capacità che è frutto di un radicamento profondo alle nostre comunità ben emerso nelle recenti Assemblee delle nostre Banche".

Nel corso dell’incontro sono state ripercorse le principali attività che hanno caratterizzato l’ultimo anno della Federazione: dall’approfondimento delle tematiche di respiro europeo attraverso la missione di studio a Francoforte al percorso per la costituzione di nuove mutue; dal sostegno al festival delle cooperative di comunità “Convers.Azioni” di Ostana fino alla valorizzazione e alla formazione dei dipendenti.

Il Presidente Dogliani ha infatti sottolineato l’impegno della Federazione nella crescita e nella valorizzazione delle nuove risorse, soffermandosi sul percorso di formazione dedicato ai neoassunti: “Nel 2024, questa attività è stata svolta per 60 nostri dipendenti, che si sono aggiunti ai 74 del 2023, e ai quali se ne aggiungeranno ben 132 quest’anno. Il tutto per un totale di 266 persone. Un numero importante e una formazione rilevante per creare quella identità bancaria cooperativa nelle nuove risorse che si affacciano alle nostre realtà.”