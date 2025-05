Bra, prenotazioni al via per la 3ª Cena della fratellanza, promossa dall’associazione AbBRAcciAMO

In foto un gruppo di volontari di AbBRAcciAMO

Non prendete impegni sabato 14 giugno. A Bra arriva la 3ª Cena della fratellanza, promossa dall’associazione AbBRAcciAMO, in collaborazione con la Confraternita dei Battuti Bianchi, in programma alle ore 19.30 sopra l’ala della Rocca (corso Cottolengo, 5).

Nomen omen per un evento in cui gli ingredienti saranno la solidarietà, l’amicizia e la buona cucina, perché sotto una trapunta di stelle sarà possibile gustare deliziose portate al costo di 28 euro con il ricavato che sarà destinato a sostenere progetti solidali.

Sfogliando il menù troverete: aperitivo, prosciutto e melone, insalata estiva e tomino al verde, agnolotti burro e menta, spalla di maiale al forno con patate, dolce, acqua compresa, vino a parte (acquistabile in loco). E poi c’è il menù bimbi al costo di 10 euro: antipasto, agnolotti e dolce.

Prenotazioni aperte al numero 328/7817870 (Davide). Forza, fatevi avanti!

Pillole di AbBRAcciAMO

«Far del bene fa bene». Questa è la filosofia di AbBRAcciAMO, un’associazione di promozione sociale nata nel 2021 dall’idea di un gruppo collaudato di volontari, che si concentra sul fronte della solidarietà, attraverso esempi di città attiva. Piccoli gesti per noi e un grande aiuto per qualcun altro.