Concerto della Banda di Costigliole Saluzzo e prima volta sul palco per 16 nuovi allievi

La Banda di Costigliole Saluzzo annuncia con entusiasmo il Concerto del 1 giugno alle ore 21 nella Sala Polivalente di Costigliole Saluzzo, come prima uscita dei nuovi allievi del corso di musica organizzato dalla Banda. I Maestri del corso sono Maurizio Caldera (Tromba, anche maestro della banda), Gloria Bergese (flauto traverso), Marco Palmarucci (Clarinetto e Sax).

Il progetto è stato impostato su 2 anni: nel primo, tra ottobre e dicembre, si lavora sulla musica con il corpo nella scuola primaria con le classi 4° e 5°, sotto la direzione del maestro Flavio Fraire. Tra gennaio e giugno, poi, avviene un primo approccio allo strumento musicale, fornito dalla banda, con saggio finale.

Il secondo anno, tra ottobre e dicembre, avviene la continuazione del corso con lo strumento, fornito sempre dalla banda, concluso dal concerto di Natale. Tra gennaio e giugno, infine, gli allievi acquistano un proprio strumento e continuano il corso fino al concerto di giugno, quando entreranno in banda per partecipare alle attività con i servizi estivi (feste, sagre, processioni).

Così il Direttivo: "Siamo orgogliosi di arrivare alla seconda edizione del progetto con altri 16 nuovi allievi. Nella prima edizione i numeri erano leggermente più alti, ma comunque 15 ragazze e ragazzi sono entrati in banda a pieno titolo e con una voglia di partecipare con entusiasmo invidiabile.

Ringraziamo molto le famiglie dei nuovi componenti per il loro appoggio, la loro partecipazione attiva e per le proposte che stanno portando avanti: questo è una gioia ed uno stimolo per continuare i nostri sforzi per diffondere la cultura musicale nel territorio.

Vogliamo ringraziare il sindaco e l’amministrazione che ci concedono sempre l’utilizzo gratuito della sala polivalente e soprattutto di aver accettato l’invito all’incontro del 29 aprile scorso. È stata un’occasione di parlare del futuro della banda e dell’appoggio che il comune si impegna a darci per sostenere corsi ed iniziative.

Ringraziamo il presidente Celestino Solaro, il vice Sergio Solaro, tutto il direttivo ed i componenti della banda per l’impegno già profuso e che continueranno a mettere in questo progetto al quale tengono molto.

Vi aspettiamo al concerto!!"