Domenica Cortemilia dà appuntamento alla Fiera dell’Ascensione

Domenica 1° giugno a Cortemilia è in programma la “Fiera dell’Ascensione”, appuntamento della tradizione che animerà il paese per tutta la giornata con i negozi aperti e diverse proposte per il pubblico, insieme ad appuntamenti specifici da non perdere.

Nel Borgo San Michele saranno allestite le tradizionali bancarelle, mentre in piazza Savona ci saranno le giostre per i bambini; presso i ristoranti locali si potranno degustare i piatti della tradizione gastronomica del territorio, e ci sarà anche la possibilità di visitare il centro storico accompagnati da una guida: un servizio che si può prenotare telefonando al numero 0173.81027 int.5. In programma anche la “Camminata sulla GTL Cortemilia-Bergolo” a cura dell’Associazione Langalè, in partenza alle ore 10 da piazza Savona.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, presso la Biblioteca Civica “Michele Ferrero”, l’Associazione Commercianti di Cortemilia presenta l’incontro “Nocciolo e Nocciola. Miti, usanze e proprietà della pianta iconica di Cortemilia”, con la relatrice Anna Fila Robattino.

Davvero tanti quindi i motivi per partecipare a questa Fiera che affonda le sue radici nel tempo lontano, e che renderà ancora una volta protagonista Cortemilia per una intera giornata.