Scavalcamontagne, non solo spettacoli in piazza. “Facciamo teatro con uno sguardo all’inclusione”

Partirà dai luoghi del Sentiero sul Maira - fra Savigliano e Racconigi, nel Cuneese - la tournée 2025 degli Scavalcamontagne, la compagnia di artisti professionisti del teatro musicale che da sei anni propone i suoi spettacoli sulle piazze dei paesi del Piemonte (e non solo). Con una singolare caratteristica: quella di spostarsi a piedi da una località all’altra, zaino in spalla, accompagnati da turisti, residenti, camminatori. E proprio per questo ha catturato l’attenzione della trasmissione di Rai3 “Generazione bellezza”, che in giugno manderà in onda un ampio servizio su di loro: la storia degli Scavalcamontagne calza a pennello in un programma che tratta del nostro patrimonio artistico e culturale e di come potrebbe essere meglio valorizzato.

Fin dall’inizio la compagnia ha fatto appello agli amanti delle camminate e del turismo green, con l’obiettivo di promuovere un territorio variegato come quello piemontese, “per portare – come spiega Irene Geninatti Chiolero, soprano lirico e attrice, anima del progetto - lo spettacolo a domicilio, il teatro fuori dai teatri, fin dove il teatro non c'è. Per offrire un'alternativa professionale alle proposte amatoriali di spettacolo dal vivo, lavorando alla creazione capillare di un nuovo pubblico, per promuovere borghi e sentieri meno conosciuti così come le eccellenze enogastronomiche dei territori attraversati”. Ma anche per aumentare la consapevolezza, in chi vive da quelle parti, di quanta bellezza li circondi. E aiutare la crescita di una coscienza identitaria che possa farsi motore di innovazione e promozione.

“Siccome l'inclusione è da sempre parte del progetto Scavalcamontagne – prosegue Irene Geninatti Chiolero – abbiamo pensato che oltre a portare il teatro fin dove il teatro non c'è si dovesse cominciare a lavorare anche per portare il teatro a chi non può andare a teatro”. E da questo proposito nasce “Scavalcamontagne per il sociale”: due date del tour 2025 saranno proposte in realtà come RSA e comunità psichiatriche del territorio. Saranno ovviamente gratuite per gli ospiti e gli spettacoli sono stati studiati ad hoc per facilitare coinvolgimento e partecipazione attiva.

Sono inoltre già stati contattati numerosi gruppi di trekking attivi nei territori attraversati dal tour e concordati diversi appuntamenti, dalle camminate mattutine insieme agli stessi artisti a tour ad anello pomeridiani, oltre a incontri enogastronomici in collaborazione con l’associazione Langa my Love e con le Pro loco. Sui canali social del gruppo vengono forniti continui aggiornamenti e sul sito www.scavalcamontagne.com si possono trovare tutte le informazion nelle sezioni "camminate" e "appuntamenti enogastronomici".

Il calendario dell’estate 2025 prevede al momento 54 tappe: lo scorso anno toccò 5 regioni, dieci province e ben 65 Comuni (all’esordio, nel 2020, erano solo 9) per un percorso complessivo di oltre 600 chilometri, che vide gli Scavalcamontagne esibirsi anche in alta montagna, in alcuni rifugi. Esperienza che sarà ripetuta anche nel 2025 da questa singolare compagnia di attori girovaghi, che ha di fronte quattro mesi di cammino. Oltre al Piemonte toccheranno Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia.

Gli Scavalcamontagne partiranno dal Cuneese: si comincia il 12 giugno a Savigliano, la prima di quattro tappe lungo il Sentiero sul Maira, che costeggia tutta l’asta del torrente ed è al centro di un progettualità promossa da Pro Villar e dall’associazione Le Terre dei Savoia per valorizzare e promuovere l’eco-turismo. Le tre date successive saranno a Cavallermaggiore, Racconigi e Casalgrasso. Dopo qualche giorno il tour riprenderà il 18 da Cortemilia per una serie di spettacoli, sempre in provincia di Cuneo – fra cui quello nel capoluogo il 26 – fino al 27 giugno a Corneliano d’Alba.

Dal 2 luglio il tour entrerà nell’Astigiano, a Bubbio, con successive tappe a Cessole, Monastero Bormida, Olmo Gentile e Serole per spostarsi poi nell’Alessandrino, l’8 luglio, ad Alice Bel Colle: altre sei le date nell’Alto Monferrato, fra Acquese e Ovadese.

Dopo un’unica data nell’entroterra ligure - il 16 luglio a Cengio, nel Savonese - gli Scavalcamontagne ritorneranno in Piemonte dal 24 luglio, nelle Valli di Lanzo, in provincia di Torino, con una serie di appuntamenti quasi quotidiani fino all’8 agosto. Ci sarà anche un tour dei rifugi, questa volta nella zona del Monviso, con ben sette date: la prima l’11 agosto al rifugio Alpetto, l’ultima il 17 a Pontechianale.

Dopo un trittico di spettacoli a Lizzano Belvedere, in provincia di Bologna, a fine agosto, gli Scavalcamontagne hanno in calendario ancora un paio di date in Sicilia a settembre. Infine chiuderanno la loro esperienza in Lombardia il 14 a Pozzuolo Martesana.

“Il nucleo storico della compagnia non è cambiato – dice ancora Irene Geninatti Chiolero -: con me ci saranno sempre Danilo Ramon Giannini, Claudio Pinto Kovačević e Daniela d’Aragona, i pianisti Stefano Nozzoli e Alessandro Bares, che si alterneranno durante la stagione, e il fisarmonicista Julyo Fortunato, con noi durante la settimana dei rifugi”.

Il programma degli spettacoli, illustrato attraverso una nuovissima grafica vintage a cura di Barbara Sibona, prevede due new entry. La prima è “Alzati e cammina”, una riflessione sul senso intimo del cammino, dove i protagonisti saranno racconti di personaggi in viaggio nella Locanda dei Passi Ritrovati: pellegrini, venditori d’altri tempi, alpini, emigranti, vagabondi. L’altra è “Ok, il pezzo è giusto”, affettuosa retrospettiva sui quiz televisivi più amati: il pubblico concorrerà a creare la scaletta dei brani che saranno poi eseguiti dal vivo e spazieranno dall’opera lirica alla canzone napoletana, dal musical al classic rock. La regia di entrambi gli spettacoli è di Gianfranco Vergoni, così come per “Se mi lanci non vale”, che ha debuttato l’anno scorso e verrà riproposto: lo stile è quello di un musical americano ambientato nella New York degli Anni 50, fra giocatori d’azzardo e agguerriti moralizzatori. Ingredienti: ritmo indiavolato, invenzioni a sorpresa e trovate esilaranti.

Rinnovate le altre proposte, da “Un Galà di operette” con la sua carrellata di pezzi immortali, a “Ricette e sinfonie”, ispirato a un libro di Montalbàn dove si gioca sul rapporto fra cibo ed eros, fino a “Summertime”, divertente sfida tra lirica e swing, che contrapporrà Irene Geninatti Chiolero e Danilo Ramòn Giannini, accompagnati dalla fisarmonica di Julyo Fortunato, con un invito al pubblico ad esprimersi su quale genere preferisca.

L’ingresso agli spettacoli è sempre gratuito, la formula “a cappello” - tipica tradizione del teatro di strada - offre al pubblico la facoltà di decidere liberamente quale offerta lasciare al momento dell’uscita. L’inizio è alle 21, salvo poche eccezioni: si consiglia quindi per ogni appuntamento di verificare gli orari sul sito e sui canali social, dove è possibile anche verificare il luogo alternativo dell’esibizione in caso di maltempo.

Scavalcamontagne 2025 è un progetto di Torino Open Lab e Teatro della Caduta, con il sostegno di Rossella Manzone Medici del Vascello (madrina della manifestazione), Regione Piemonte, Fondazione Matrice, Fondazione Crc Pop. In collaborazione con Club Alpino Italiano, Traccia minima, Manuel Cazzola, Consorzio Operatori turistici Valli di Lanzo, Uncem, Federtrek, Monferrato Nordic Walking, La Marca Aleramica, Il Grande Cammino del Monferrato.



Info: www.scavalcamontagne.com

https://www.facebook.com/scavalcamontagne/

https://www.instagram.com/scavalcamontagne/