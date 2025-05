Volley, serie A1 femminile: Cuneo sceglie Safa Allaoui

La società è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di Safa Allaoui, palleggiatrice italiana classe 2006, per la stagione 2025/26. Diciannove anni di età, ma tanto talento per la giovane regista: Allaoui porta in Granda qualità per il futuro.

Per la classe 2006 sarà la prima stagione in Serie A1, dopo un’annata vissuta in Serie A2, culminata con la promozione. La vita sul taraflex della palleggiatrice è iniziata nel prestigioso settore giovanile di Volleyrò Casal de Pazzi, dove ha militato fino alla stagione 2023/24.

Dopodiché il passaggio brevissimo a Lecco e l’approdo alla CBF Balducci HR Macerata, con cui ha conquistato la promozione in Serie A1 per questa stagione. Inoltre la palleggiatrice classe 2006 è stata protagonista anche con la maglia Azzurra, in particolare vincendo l’Europeo Under 17 del 2022.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di un progetto come quello di Cuneo e per iniziare questa prima esperienza in Serie A1 – ha dichiarato un’emozionata Allaoui - Per me l'obiettivo sarà quello di crescere, imparando dalle mie compagne e dallo staff, sempre con la volontà di migliorarmi. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione. Ciao Cuneo!

“Siamo felici per l’arrivo di Allaoui a Cuneo per la prossima stagione – hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini – Abbiamo deciso di creare questo progetto a lungo termine con tante ragazze giovani e di qualità. Per questo motivo è stato naturale e logico cercare di portare a Cuneo una giocatrice come la classe 2006. Il lavoro del nostro staff sarà molto importante per la crescita delle nostre giovani”.

Talento e qualità per il futuro, ma con tanta voglia di stupire già nel presente. Avanti Gatte!