Cuneo, all'Ippogrifo Bookstore la "Chimica Verde" di Guido Saracco

Giovedì 29 maggio con inizio alle ore 18:30 a Cuneo presso L’Ippogrifo Bookstore (corso Nizza, 1) avrà luogo la presentazione del libro “Chimica Verde 5.0” scritto da Guido Saracco ed edito da Zanichelli Editore. L’incontro, organizzato dal CDV&M Cuneo in collaborazione con Librerie L’Ippogrifo, vedrà in sala Guido Saracco (già rettore del Politecnico di Torino 2018/2014) dialogare con Lorenzo Gallo (Vice presidente Green Has Italia e Consiglio direttivo CDV&M 2025/2026).

"La chimica che ci serve per la nuova rivoluzione industriale deve trainare il pianeta lontano dal baratro della crisi climatica. Un cambiamento epocale che non riduca il nostro benessere e che, anzi, contrasti le disuguaglianze. Sostenibile, centrata sull’essere umano e resiliente: è quella che l’Unione europea chiama industria 5.0. Al suo cuore ci sarà la chimica 5.0: un metodo e una sfida a minimizzare i rifiuti, incluso il diossido di carbonio, e trarne il massimo valore col minor danno ambientale possibile. Ma dobbiamo fare in fretta. La crisi climatica colpisce come quella economica, eppure la politica spesso fatica a cogliere l’urgenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Come la chimica e l’industria, anche la nostra società deve prepararsi a cambiare".

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Info al numero 0171601313 e conferma partecipazione a club@cdvmcn.it.