Tagli per le strade provinciali, Robaldo ringrazia Ance: “Insieme daremo più forza alle nostre istanze e confido nel reiserimento delle risorse nel prossimo decreto infrastrutture”

Sicurezza ed economia del territorio a rischio per la manutenzione straordinaria delle strade a causa dei tagli annunciati dal governo. Ance allarmata e preoccupata scrive al presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo, il quale si presenta all'incontro nella sede di Confindustria. Sono parole di appello quelle lette dal presidente Gabriele Gazzano sulla base dei numeri resi pubblici, affinché si intervenga non compromettendo l'attività degli undici imprenditori presenti.

A ottobre del 2024, nella fase di stesura della legge di bilancio, il ministero dell'Economia comunica agli enti provinciali che uno dei cosiddetti “decreti ministeriali strade” sarebbe stato tagliato, quindi confermando solamente il 50% delle risorse assegnate, ma all'atto di conversione in legge del decreto Milleproroghe sulla Pubblica Amministrazione anche queste sono state tagliate.



Ogni anno dagli 8 ai 9 milioni di euro vengono investiti interamente per le bitumature delle strade provinciali. Per Cuneo dai 9.908.976 di euro assegnati per il 2025-2026 sono stati decurtati 6.936.283, ne restano solamente 2.972.698. Il taglio è pari quindi al 70%, che se si considera il periodo dal 2025 al 2028 si attesta al 48%: da 24.772.440 di euro assegnati, sono stati tagliati 11.890.771 di euro, restandone così 12.881.669.





“Vi ringrazio perché è una posizione che ci dà forza nei confronti del governo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – risponde il presidente della Provincia Luca Robaldo, nell'accogliere l'appello degli imprenditori Ance -, e soprattutto dà forza all'interlocuzione che questa provincia, ma tutto il sistema province in Italia, sta cercando di sviluppare col ministero. Anzi, col governo. Un conto era aver un taglio in fase di programmazione, altro conto invece è subirlo a programmazione effettuata”.



Mercoledì scorso si è tenuto l'appuntamento fra il presidente nazionale dell'Unione province italiane, Pasquale Gandolfi, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Al tavolo sono state portate tutte le difficoltà oggettive, in particolare quelle legate alle asfaltature. “C'è un impegno da parte del governo ad individuare la possibilità di un altro veicolo – aggiunge Robaldo possibilista - che dovrebbe essere il decreto legge infrastrutture, che deve essere convertito in legge nelle prossime settimane, dove poter inserire tutte le risorse tagliate, o confidiamo almeno lo siano in buona parte”.





Intanto Robaldo ricostruisce i fatti, le criticità sopraggiunte e illustra i prossimi step.



“Prima che ci arrivasse la comunicazione dei tagli avevo già firmato i decreti per l'investimento di circa 1,7 milioni di euro per asfaltare tutti i quattro reparti in cui è suddivisa la rete viaria provinciale - chiarisce -.



La sicurezza stradale non può certamente venire meno, a fronte dei 247 Comuni da servire, 6900 km² e 190 Comuni sotto i mille abitanti, con una rete stradale di competenza di 3119 Km su 7540. In tutto questo c'erano già i criteri ambientali minimi, che ci pongono altre problematiche, anche in fase di appalto e affidamento lavori. Si somma ancora un ulteriore aspetto, che affronteremo in Consiglio provinciale mercoledì. Le province oggi contribuiscono all'equilibrio della finanza pubblica, ovvero raccolgono risorse sul territorio, indicate dallo Stato, e le si “mette in cassaforte”, fino a quando non viene indicato se, quando e come utilizzarle. Su questa base abbiamo informato i sindaci, la Regione e ai quattro parlamentari cuneesi per rifuggire le polemiche e dire le cose come stavano.

Per noi fare l'asfalto non è di destra o di sinistra – puntualizza il presidente della Provincia di Cuneo -, ma di centro: è una cosa che serve a tutti.

Al di là delle battute, la realtà vera è che sulle nostre strade si svolge la quotidianità per raggiungere le sedi di lavoro. Questo deve essere un elemento da riportare al centro dell'attenzione altrimenti ci saranno sempre più tagli. Da gennaio 2023 la Provincia ha investito circa 21 milioni di euro sulle bitumature, tra risorse statali, risorse regionali e proprie e abbiamo asfaltato circa 140/150 km di strade.



Un altro problema che emerge è la conseguenza sull'economia del territorio, siccome i bandi per le asfaltature delle strade provinciali vengono vinti per l'80% da aziende locali. Le province sono un elemento di vitalità economica, attraverso le quali si sviluppano questi tipi di investimento”.





Conclude ringraziando i cantonieri per il loro lavoro: “Noi ogni anno nel reparto investiamo circa 300-400 mila euro nell'asfalto freddo, quello che serve per tappare le buche e che non fa felice nessuno, neanche il cantoniere.



Stiamo facendo una verifica di quanto è stato investito dal 2021 al 2024 perché temiamo che il governo ci dica: siete stati capaci a utilizzare tutte le risorse che vi abbiamo dato?

Per la Provincia di Cuneo fino a fine 2023 siamo oltre il 90% utilizzato e rendicontato. Il 2024 lo stiamo rendicontando in questi giorni”.