Il 31 maggio torna a Mondovì il Memorial "Valter Turco", Master di Volley S3

Torna, sabato 31 maggio, il Memorial "Valter Turco", master di volley S3, che si svolgerà come lo scorso anno nella prestigiosa location del Parco Commerciale di Mondovicino. L'organizzazione è ancora una volta a marchio Mondovì Volley, in collaborazione con la FIPAV Cuneo Asti. Saranno oltre 400 i giovanissimi partecipanti, divisi nelle categorie S3, Under 12 femminile 4vs4 e Under 13 maschile 3vs3.

Dalle 9.30 è previsto il check-in dei partecipanti e le sfide inizieranno sui 21 campi alle 10.15. Dopo una giornata intera di appassionanti sfide, le premiazioni delle 16.30 saranno la degna conclusione del Master. Iaia Boetti, vicepresidente e responsabile del settore giovanile di Mondovì Volley, dichiara: "È un piacere, oltre che un onore, tornare ad organizzare anche per il 2025 il Master di Volley S3. La macchina organizzativa di Mondovì Volley (con i suoi volontari che ci tengo a ringraziare personalmente) si è mossa ancora una volta per offrire a tutti giovanissimi atleti ed atlete una giornata di sport e divertimento.

Questa giornata non sarebbe stata possibile senza la fiducia che il comitato Cuneo-Asti della FIPAV ci ha concesso ancora una volta, e senza la fattiva ospitalità del Parco Commerciale, dell'outlet, dello shopping center e di Ipercoop. Questi ultimi non solo ospiteranno l'evento ma offriranno a tutti i partecipanti gadget e scontistiche dedicate. Non vediamo l'ora di vedere i campi di nuovo pieni di gioia e di colori!"