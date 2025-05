Antonella Tavella espone alla Biblioteca Civica di Alba

Da martedì 3 giugno e fino a sabato 5 luglio la Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero” di Alba ospita la mostra “Cielo di Langa” dell’artista Antonella Tavella.

Le opere in esposizione, tutte a tema paesaggistico, raccontano la mutevolezza dei cieli delle colline di Langa, mettendone in evidenza i colori e le emozioni che trasmettono.

Originaria di Sommariva del Bosco, oggi Antonella Tavella vive a Verduno. Principalmente autodidatta predilige le tecniche della pittura a olio, ad acquarello e su porcellana. Ha esposto in Italia e all’estero, ricevendo numerosi premi in varie rassegne. È socia fondatrice di alcune associazioni culturali, curatrice di mostre e addetta alla comunicazione per enti pubblici e associazioni.

Ha scritto di lei: Con la sensibilità lirica di donna e la gestualità raffinata di artista ha instillato nei dipinti emozionanti gradazioni tonali di azzurri che rasserenano mente, cuore ed anima portandole a godersi una frangia di lieta solitudine nel tramestio della frenesia contemporanea. La sua pittura è un inno alla contemplazione: liberi da contaminazioni umane i paesaggi appaiono onirici, speculari a visioni introspettive di stati d’animo. (Fabio Carisio)

La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9-12.30 e 14-18; giovedì 9-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9-12.30; chiuso lunedì e festivi).