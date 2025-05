Cambia il Direttivo del circolo ACLI di Roata Canale

Dopo quattro decenni di impegno e dedizione, il presidente Franco Marchisio e il segretario Giuseppe Galfrè hanno deciso di lasciare la guida del circolo ACLI di Roata Canale.

Questa decisione segna la fine di un'era per il circolo, ma anche l'inizio di una nuova avventura per il sodalizio della frazione.

Franco Marchisio e Giuseppe Galfrè hanno lavorato insieme per anni, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del circolo. La loro leadership ha lasciato un'impronta indelebile sulla comunità di Roata Canale, e il loro impegno è stato fondamentale per la realizzazione di numerose iniziative e attività.

Il direttivo uscente lascia il testimone a un nuovo team, decisamente femminile, composto dalla presidente, Chiara Bertaina, la vice presidente, Laura Bima, il segretario, Gianni Isoardi e i consiglieri: Fabrizio Galfrè, Roberto Siccardi ed Ezio Marchisio.

A loro vanno gli auguri di buona fortuna per il futuro, nella speranza che possano continuare l'opera dei loro predecessori con la stessa passione e dedizione.

"Un grande ringraziamento a Beppe e a Franco per il lavoro svolto in questi anni" è il messaggio che arriva dalla comunità di Roata Canale. La loro eredità sarà difficile da eguagliare, ma il nuovo direttivo avrà sicuramente le carte in regola per portare avanti il circolo con successo.

La cerimonia di passaggio delle consegne del 7 maggio, è stata un'occasione per celebrare i risultati raggiunti da Franco e Beppe e per dare il benvenuto al nuovo direttivo.

Le Acli Cuneesi e la comunità di Roata Canale si uniscono per ringraziare i due dirigenti uscenti e per augurare il meglio ai nuovi responsabili del circolo.