Silvano Dovetta nuovo direttore della casa di riposo San Giuseppe di Sampeyre

Il consiglio di amministrazione della casa di riposo San Giuseppe di Sampeyre ha nominato Silvano Dovetta nuovo direttore.

Subentra alla dimissionaria Chiara Beltramone, che ha lasciato l’incarico.

Sulla struttura assistenziale sono in corso in questo periodo importanti lavori: sono infatti stati adeguati alla normativa regionale i locali dispensa, lavanderia, spogliatoio, magazzini che hanno comportato una notevole spesa.

“Grazie alla Fondazione Susanna Olivero – spiega il presidente Renato Baralis - si è potuto intervenire economicamente per rendere il piano terreno dell’edificio conforme alla legislazione. Inoltre, è stato depositato in Comune il progetto che finalmente prevede la trasformazione del secondo piano da RA in RSA (per poter accogliere ospiti meno autosufficienti), la costruzione di un nuovo montalettighe e una palestra di fisioterapia.

Con questi interventi e un’organizzazione migliore dei servizi – spiegano ancora dal consiglio di amministrazione - ci si augura che i nostri anziani non più autosufficienti possano trovare sempre più un luogo accogliente, gradevole e professionale tale da permettere un soggiorno adeguato per trascorrere questa parte della loro vita nei luoghi dove hanno vissuto da giovani e da adulti e che hanno contribuito a lasciare ai giovani!

Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Olivero che ha voluto finanziare i lavori di ristrutturazione e di adeguamento mettendo a disposizione una cifra notevole”.