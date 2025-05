Stagionali della frutta, un nuovo protocollo per accoglierli. L’assessore Gallo: "Risorse per coniugare legalità e sviluppo, Cuneese modello per il resto del Paese"

"La firma di questo protocollo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, enti locali e mondo agricolo. Il nostro territorio non produce solo eccellenze enogastronomiche, ma richiede anche una gestione responsabile e dignitosa della forza lavoro che vi opera".

Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale Marco Gallo commentano l’importante firma arrivata oggi sul nuovo Protocollo d’Intesa per la gestione dell’accoglienza dei lavoratori stagionali impiegati nella raccolta della frutta nel Cuneese.

Il documento è stato siglato oggi presso la Prefettura di Cuneo, rappresentando un passaggio importante che "rinnova e rafforza l’impegno della Regione Piemonte" in uno dei comparti che vede un’alta percentuale di lavoratori con background migratorio e che dunque necessitano di particolari percorsi di accoglienza, integrazione e accompagnamento all’autonomia.

A sottoscriverlo, oltre a Prefettura e Regione, la Provincia di Cuneo, l’Asl Cn1, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Confcooperative Piemonte Sud, Legacoop e i Comuni di Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Manta, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Revello e Verzuolo, e organizzazioni sindacali, avrà validità annuale e prevede un insieme articolato di azioni concrete: dall’accompagnamento abitativo, ai servizi di trasporto, l’assistenza sanitaria e legale, sportelli di orientamento lavorativo e supporto alle accoglienze diffuse nei Comuni coinvolti. Una formula già sperimentata con successo e che ha visto quest’anno l’ingresso del comune di Revello, accanto agli altri 10 comuni del Saluzzese già coinvolti.

Le attività saranno attuate sul territorio dalla Cooperativa sociale Momo grazie al progetto Common Ground, finanziato con fondi nazionali ed europei per un totale di 226 mila euro a sostegno del Cuneese. A livello regionale, la misura si inserisce all’interno di un quadro più ampio da 5,2 milioni di euro (in 30 mesi) destinati al Piemonte, oltre ai 1,7 milioni previsti dal PNRR per superare gli insediamenti abusivi e prevenire lo sfruttamento lavorativo.

"Come Regione - ha aggiunto l’assessore Gallo -, stiamo investendo risorse e competenze per coniugare sviluppo agricolo, legalità e accoglienza, facendo del Cuneese un modello per il resto del Paese. Sostenere questi percorsi significa anche valorizzare i territori, favorendo coesione sociale e competitività. Il nostro obiettivo è chiaro: nessuno deve essere lasciato indietro, né le imprese né i lavoratori".

L’assessore Gallo ha inoltre ricordato l’importanza del Tavolo regionale permanente contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, attivo dal luglio 2024, che sta operando per estendere il modello Common Ground anche ad altre aree agricole del Piemonte.