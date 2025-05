Al via “L’ora legale”, la nuova iniziativa dedicata ai temi giuridici che parte da casi di stretta attualità

"L’ora legale" è la nuova proposta di approfondimento tematico di Confindustria Cuneo dedicata ad aspetti specifici della compliance giuridica. Il format prevede un ciclo di incontri online, ognuno della durata di un’ora esatta, in dialogo con un professionista esterno.

Per ogni incontro si partirà da una sentenza o provvedimento di enti e/o autorità applicati a temi di attualità aziendale in vari ambiti – dal diritto del lavoro alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla privacy alla responsabilità 231 sino agli appalti – per offrire spunti utili a chi si occupa quotidianamente di gestire la complessità aziendale.

Il primo incontro è in programma venerdì 6 giugno alle 14,30 e riguarderà il tema giuslavoristico di alcuni patti accessori al contratto di lavoro, nello specifico il patto di non concorrenza e il patto di riservatezza. L’approfondimento permetterà di analizzare le differenze e le caratteristiche di questi due strumenti, di utilizzo sempre crescente da parte dell'azienda.

Durante il corso del confronto tra l’avvocato Filippo Temellini dello Studio De Dominicis e Giulia Tiberi del servizio Legale e normativa d'impresa di Confindustria Cuneo si parlerà anche di retention e della protezione del know-how aziendale, attraverso l'approfondimento di questi due strumenti contrattuali, di cui verrà fatta un’analisi pratica e concreta, al fine di comprendere l’efficacia nella gestione del rischio di perdita di competenze e nel contenimento della concorrenza. Uno degli interessi delle aziende, infatti, è quello di limitare la fuoriuscita del personale: un obiettivo che si può perseguire adottando diverse strategie a livello gestionale, contrattuale e di valorizzazione della persona.

Nei mesi successivi saranno calendarizzati altri appuntamenti online, partendo dalla volontà di sviluppare temi che interessano in prima battuta le aziende, utilizzando come spunto i più recenti pronunciamenti di dottrina, prassi e giurisprudenza su temi d’interesse aziendale.

Per iscrizioni: www.confindustriacuneo.it/calendario.