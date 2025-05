Sonepar: innovazione, qualità e sostenibilità nella distribuzione di materiale elettrico

In un settore in continua trasformazione come quello elettrico, imprese e professionisti devono poter contare su un punto di riferimento solido, competente e in grado di coniugare capillarità territoriale, servizi digitali e una proposta allineata ai nuovi scenari della transizione ecologica. È in questo contesto che si inserisce il ruolo strategico dei negozi materiale elettrico Sonepar Italia, veri e propri centri operativi pensati per affiancare installatori, impiantisti e progettisti in ogni fase del loro lavoro.

Con 165 punti vendita dislocati in 17 regioni, 5 centri distributivi strategici, un team di oltre 2.223 collaboratori e un fatturato 2024 superiore a 1,4 miliardi di euro, Sonepar Italia garantisce una presenza capillare e una capacità di risposta immediata, anche per esigenze logistiche complesse o forniture specialistiche.

Ogni negozio è concepito non come semplice punto vendita, ma come hub di relazione e consulenza tecnica, dove le competenze delle persone si uniscono all’efficienza del servizio. Grazie all’integrazione con un e-commerce professionale e con un’app mobile avanzata, i professionisti possono contare su un’esperienza omnicanale completa, in grado di ottimizzare tempi, risorse e operatività.

Sonepar riserva una particolare attenzione agli installatori, proponendo una gamma di servizi formativi e consulenziali pensati per rispondere concretamente alle esigenze di aggiornamento e supporto operativo.

Attraverso strutture dedicate attive nel nostro Paese, come gli Experience Center, i Solution Center e i Solution Point, l’azienda mette a disposizione un sistema di formazione continua e consulenza specialistica, pensato per migliorare le competenze tecniche, seguire l’evoluzione normativa e accompagnare i professionisti nell’adozione di nuove tecnologie. Un approccio integrato che valorizza il ruolo degli operatori sul campo, rafforzando ogni giorno la relazione tra brand e cliente.

Per ciò che riguarda l’offerta, invece, copre le principali aree del settore, dalle energie rinnovabili all’automazione industriale, dalla power distribution alle soluzioni connesse e all’illuminazione, con un assortimento costantemente aggiornato e selezionato in base a criteri di qualità, prestazioni e conformità.

A distinguere Sonepar non è solo la varietà della gamma, ma una visione fondata sull’innovazione e sulla sostenibilità. L’azienda promuove con decisione un approccio responsabile, investendo in soluzioni e prodotti a basso impatto ambientale e adottando criteri rigorosi in termini di efficienza energetica, riduzione degli sprechi e razionalizzazione dei processi.

In quest’ottica si inserisce anche l’iniziativa Green Offer, che seleziona materiali elettrici con prestazioni ambientali certificate, a supporto della transizione ecologica dell’intero comparto. Ma la sostenibilità non è solo un criterio di selezione: è un orientamento strategico che si riflette anche nella gestione logistica, nella formazione dei collaboratori e nella proposta di strumenti digitali progettati per ridurre tempi, errori e consumi.

Ogni scelta, infine, riflette un impegno concreto verso chi lavora ogni giorno sul campo. “Vicini al tuo futuro” è molto più di un motto: è la promessa di un approccio che mette al centro la qualità dell’offerta, il valore delle competenze e la costruzione di una filiera più efficiente, consapevole e sostenibile.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.