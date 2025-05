A Bossolasco è tutto pronto per la festa della Fioritura delle Rose

Nel prossimo week end ricchissimo programma, predisposto dalla Pro Loco di Bossolasco con la compartecipazione del Comune, per la “Festa della Fioritura delle Rose”, evento che prevede una mostra mercato florovivaistica con la presenza di espositori d’élite, lectio, dibattiti, degustazioni di Alta Langa, visite guidate e laboratori didattici pensati sia per adulti che per bambini.

La mostra-mercato, “esplorazioni e meraviglie nel mondo florovivaistico” si arricchisce quest’anno della presenza di espositori selezionati tra i più rinomati d'Italia, garantendo un’esperienza senza precedenti agli appassionati di rose, fiori e giardinaggio.

Tra gli ospiti speciali, la partecipazione di Rose Barni, un nome che per oltre un secolo ha incarnato la passione e l'eccellenza nel mondo delle rose. Non soltanto una mostra-mercato, ma un viaggio attraverso la bellezza e l’innovazione nel mondo florovivaistico, con l’opportunità di scoprire da vicino il processo creativo dietro magnifiche varietà.

In occasione di “Rose e Rosé”, sarà possibile effettuare visite guidate con il giardiniere Giorgio Cortese, disponibili tutte e tre le giornate dell’evento, anche in lingua inglese. Il Parco delle Rose si trova nel centro storico del paese ed è caratterizzato da un percorso che si estende per circa 300 metri in lunghezza, impreziosito da alberi di roverelle e da rose multicolori. Completamente rinnovato lo scorso anno, il parco vanta più di 200 rose di tipi differenti.

Sabato 31 maggio, alle ore 21 sarà proiettato il film “Onde di Terra” presso il Salone Falcone, con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Film del regista Andrea Icardi, con la partecipazione di Paolo Tibaldi, racconta le Langhe degli anni ‘70, spopolate dall’industrializzazione, dove i Bacialé si prodigavano per combinare matrimoni tra i contadini del posto e le donne del Sud.

Inoltre i locali del Palazzo comunale - Ex Confraternita dei Battuti ospiteranno la mostra “Langhe Mari Orizzonti”, con oltre trenta opere di maestri che hanno segnato la pittura italiana del Novecento: Enrico Paulucci, Francesco Menzio, Guido Botta, Gianni Pascoli, Beppe Gallo, Walter Accigliaro e Giorgio Borgogno.

Domenica 1 giugno, alle ore 11, sarà possibile assistere a una lectio dal titolo "Viaggi Paralleli nella Natura” a cura di Carlo Pagani, divulgatore del giardinaggio, esperto botanico, conduttore televisivo e autore. Alle ore 16 sempre Pagani proporrà un laboratorio dal titolo “La Rosa tra il Giardino e il Giardiniere”. Il ''maestro giardiniere'' per eccellenza non solo racconterà tecniche di giardinaggio e cura delle piante, ma anche il giardinaggio come forma di espressione culturale e artistica.

Domenica 1 giugno alle ore 15.30 e alle ore 17 l’Associazione Turismo in Langa proporrà il “Bossolasco Family Tour”, un percorso gratuito per famiglie tra arte, natura e gioco, con tappe guidate e attività esplorative per bambini. Muniti di una mappa-gioco, i piccoli partecipanti aiuteranno la guida a scoprire i segreti del borgo, ricevendo alla fine una dolce sorpresa.

Lunedì 2 giugno, dalle ore 15 alle ore 18, saranno previsti alcuni laboratori didattici pensati sia per gli adulti che per i più giovani, per immergerli in un mondo di apprendimento e divertimento. L’Associazione “I Ragazzi del Roero” animerà la giornata con giochi di colori, truccabimbi, fiori e animali di legno da colorare, attraverso laboratori ludico-didattici che stimoleranno la loro creatività e curiosità.

Per tutta la durata dell’evento, ci saranno esperienze gastronomiche uniche che delizieranno i palati più raffinati, grazie alla collaborazione attiva tra la Pro Loco, i ristoratori locali e la comunità di Bossolasco.