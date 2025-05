A Dronero arriva "Anciue-Fiera degli Acciugai": musica, food e profumo di acciughe nel weekend tra maggio e giugno

A Dronero tra fine maggio e inizio giugno arriva "Anciue - Fiera degli Acciugai". Un evento voluto con forza dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con Associazioni, Scuole ed Enti del territorio, che prende le mosse dal passato per offrire, in un fine settimana di scambio e incontro, l’occasione per far gustare, guardare e conoscere.

Il profumo delle acciughe e i sapori del territorio, la musica folk e occitana, le storie d’un tempo, i prodotti di eccellenza. Ma anche festa e spensieratezza. Eccoci, è ora di ANCIUE!

Venerdì il via alla festa tra musica e gusto con un giovane gruppo cuneese, Lhi Balos, accompagnati dalla Funky Club Orchestra per una serata dal sapore giovane e spensierato. Per l’occasione Lhi Balos presenteranno un loro nuovo lavoro dedicato a Valle Maira e acciughe. Musica di grande qualità, cibo ottimo, birre artigianali della Granda. Una serata assolutamente imperdibile.

La musica sarà poi protagonista sabato sera con un gruppo che ha saputo innovare la tradizione folk occitana, i GRAN BAL DUB. L’arte di Madaski, musicista che ha dato vita all'esperienza trentennale degli Africa Unite, e Sergio Berardo, anima di Lou Dalfin, accanto a due bravissimo musicisti che rappresentano il futuro della musica delle vallate alpine, Chiara Cesano e Roby Avena.

Sabato e domenica la fiera è la vera protagonista, con la domenica pedonale lungo la via centrale di Dronero che tanto è piaciuta al pubblico nel corso di questi anni. La platea degli espositori sarà come sempre caratterizzata da una scelta di prodotti che abbracciano, ovviamente, le acciughe, quindi i prodotti della Valle Maira e a seguire l’area che la circonda, le Terre del Monviso e il Gal Terre Occitane.

Nel 2025 aumentano i banchi e i prodotti, segno che la Fiera continua ad essere un punto di riferimento della primavera del territorio. Un viaggio gastronomico in quel territorio che da anni lavora all’unisono per raccontarsi come destinazione turistica ricca di storia, sapore, tradizione, identità. La piazza si allargherà a prodotti e produttori di ogni terra, di mare come di montagna, con street food e musica, artigianato locale e, perché no, pacchetti turistici proposti dalla Porta di valle Valle Maira - Consorzio Valle Maira che per l’occasione sarà affiancata dalle Porte di Valle delle Terre del Monviso.

Un ruolo importante sarà giocato anche quest’anno dalla formazione con le Scuole, dagli Ecomusei e Musei, dalle Associazioni culturali. Il plesso scolastico di Dronero presenterà un progetto, in collaborazione con l’Istituto “Virginio Donadio”, nel quale sono stati trattati i temi relativi ad una sana e corretta alimentazione. Con questa azione si vuole raccontare una collaborazione tra i due Istituti presenti nella in Città e sviluppare una coscienza alimentare che aiuti gli alunni ad essere sempre più consapevoli ed autonomi nelle scelte riguardanti benessere e salute, oltre che valorizzare i prodotti agro-alimentari locali, rispettando la stagionalità degli stessi.

Importante anche quest’anno la collaborazione poi con Associazioni e privati. Il Museo Mallè continua ad essere punto di riferimento per l’arte con la sua proposta Figure d’acciughe - L’Anciùa fola di Ugo Nespolo", l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira porterà in Fiera un progetto multimediale da conoscere, la Sala Milli Chegai poi ospiterà due importanti incontri, il video Doc firmato Diego Crestani ed Erica Castelli e il Giro dell’Acciugaio, o ancora il Mulino Cavanna che si apre ogni anno per dare spazio a formazione, danze e musica. Si moltiplicano così gli spazi di incontro e del gusto! Ancora Espaci Occitan e Biblio Doc e tanto altro ancora.

Non mancherà poi quello sguardo a famiglie e piccoli che tanto è piaciuto. Ritorna ancora una volta il Microcirco che anche quest’anno sarà accompagnato dalle incredibili biciclette di un mago tanto strampalato quanto geniale nell’inventare e far giocare, Mago Pongo. Charly Anciuè saprà far sorridere grandi e piccoli a spasso in fiera!

Infine, ma non ultimo, la collaborazione con IL BOTTEGONE e ANCIUE in vetrina. Anciue, in collaborazione con IL BOTTEGONE, lancia il concorso fotografico che premia la vetrina più bella. Tra il 29 ed il 30 maggio saranno pubblicate sul canale Instagram ANCIUE attraverso delle Stories le foto di tutte le vetrine aderenti a Il Bottegone che vorranno partecipare allestendo per l’occasione la loro vetrina.

Domenica 1 giugno sarà decretato il vincitore del concorso che avrà ricevuto più like!