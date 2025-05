Cherasco, sul Sentiero del Bacio il terzo appuntamento dei “Walking Tours”

I Walking Tours di Cherasco sono giunti al terzo appuntamento, sarà domenica 15 giugno e sarà dedicato a “Il Sentiero del Bacio”: un’incantevole passeggiata guidata alla scoperta del lato più romantico della città.

Il percorso conduce i partecipanti tra scorci pittoreschi e luoghi ricchi di storia, ispirandosi al celebre Bacio di Cherasco®, il raffinato cioccolatino che ha contribuito a rendere Cherasco famosa nel mondo: dalle fresche sponde del Rio Crosio, passando per la panoramica balconata dei Bastioni, fino alle vie del centro storico, l’itinerario fonde armoniosamente bellezza, cultura e dolcezza in un’esperienza sensoriale e suggestiva.

Il “Sentiero del Bacio” è un invito a lasciarsi incantare dal fascino di Cherasco, celebrando con ogni passo le sue eccellenze paesaggistiche, culturali e gastronomiche. Nasce come omaggio al celebre cioccolatino, il Bacio di Cherasco®, che ha reso la città famosa a livello internazionale nell’ambito dell’arte dolciaria. Il percorso del Bacio è una romantica passeggiata alla scoperta dei tesori del centro cittadino. Il punto di partenza del sentiero del Bacio, lungo complessivamente 4,5 km, è Piazza Lagorio; da qui si prosegue lungo Viale Salmatoris in direzione dell’itinerario Rio Crosio (dedicato alla memoria del cheraschese Piergiorgio Rossetti) per poi risalire nella zona verdeggiante della Madonnina e procedere, nel centro storico di Cherasco.

Legata al Bacio è anche la fiaba “La Zarina di Cherasco” (ascoltabile su Spotify con la voce narrante di Vincenzo Santagata), basata su aneddoti storici reali.

Il ritrovo è fissato presso l’ufficio turistico (via Vittorio Emanuele, 79) alle ore 17 e la durata sarà circa di un’ora e mezza.

I biglietti sono acquistabili direttamente dal sito visitlmr nella sezione esperienze dedicata ai walking tours di Cherasco: il costo del biglietto per la singola passeggiata è di 7 €; per i più curiosi, è disponibile un pacchetto da cinque date a 30 €.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Turistico al numero 0172.427050