Il Bosco di Camilla ancora palcoscenico dell’Aster Cheer Festival

Il 30 maggio 2025, il suggestivo Bosco di Camilla a Cuneo si trasformerà nuovamente in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la terza, attesissima edizione dell’Aster Cheer Festival. Un evento che promette di essere ancora più travolgente, carico di passione, grinta e momenti indimenticabili.

Dalle ore 18:00, l’energia del cheerleading accenderà il cuore verde della città, con esibizioni che vedranno protagonisti non solo i padroni di casa dell’Aster Cheer, ma anche altre tre realtà italiane di cheerleading: Intensity Elite di Parabiago, il Centro Sociale Buzzi Unicem di Robilante e Amico Sport.

Questo appuntamento rappresenta non solo un momento di festa, ma anche l’occasione per celebrare un altro anno di impegno, crescita e successi per la società Aster Cheer, reduce da importanti competizioni internazionali come il Summer All Level Championship e il Germal All Level Championship North di Amburgo, oltre ai Campionati Nazionali di Como e per 7 atleti della società di aver partecipato ai mondiali di cheerleading ad Orlando. Un percorso reso ricco grazie alla continua collaborazione dei coach sloveni Andrej Nedeljkovic e Špela Slejko, che anche quest’anno hanno affiancato gli atleti nella loro preparazione, contribuendo con passione e professionalità ai brillanti risultati ottenuti.

Il Festival sarà anche un momento di ricordo, grazie all’istituzione del Premio Camilla Bessone, dedicato alla giovane atleta a cui è intitolato il bosco che ospita l’evento. Il premio sarà assegnato al group stunt che saprà distinguersi per carisma e presenza scenica: le stesse qualità che Camilla portava con sé in ogni sua performance.

Sarà una serata di gioia, emozioni forti e tanto divertimento, pensata per condividere la bellezza dello sport, la determinazione dei giovani atleti e l’energia contagiosa del cheerleading. Un’occasione da vivere insieme, in famiglia, con amici o semplicemente con la voglia di lasciarsi coinvolgere da uno spettacolo unico nel suo genere.