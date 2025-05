Open Baladin Cuneo compie 9 anni: due serate di festa in Piazza Foro Boario

Sabato 7 e domenica 8 giugno, Open Baladin Cuneo invita tutti i cuneesi al suo compleanno.

Piazza Foro Boario ospiterà nell'occasione due serate di musica live accompagnata dalla birra Baladin e dalle invitanti proposte del nuovo menù ideato dallo chef Christian Meloni Delrio.

Le due serate vedranno protagoniste due band d’eccezione, che si esibiranno dal vivo di fronte al locale, a partire dalle ore 22:

Sabato 7 giugno: The Hats – Duo composto da Alessio Sanfilippo (Levante, Irama, Nadar Solo) e Marco Libanore (Alan Jackson, Arsenico, 2 Fat Men), che proporrà uno spettacolo dinamico fatto di improvvisazioni, cover e brani originali, spaziando dal rock al soul, dal country texano al reggae.

Domenica 8 giugno: The Flowers Circle – Un omaggio ai Rolling Stones, con un'interpretazione moderna dei grandi classici della storica band inglese, che ha segnato un'epoca nella musica rock.

Sarà possibile attendere i concerti gustando una cena sotto le stelle, con tavoli disposti nella piazza. Prenotazione obbligatoria.

Durante entrambe le serate, sarà possibile cenare sotto le stelle nei tavoli allestiti nella piazza, degustando le specialità del nuovo menù firmato dallo chef del gruppo Baladin Christian Meloni Delrio. La proposta gastronomica unisce la tradizione degli hamburger e delle sfiziosità a piatti più ricercati in stile bistrot.

La prenotazione è obbligatoria.

Open Baladin cuneo, un punto di riferimento per la comunità

Open Baladin Cuneo ha aperto le sue porte il 19 maggio 2016. Fin dal giorno dell’inaugurazione, con una piazza gremita da centinaia di persone, il locale si è affermato come punto di riferimento per la città, non solo per l’offerta gastronomica e brassicola, ma anche per il ruolo attivo nella vita culturale del territorio.

Con il progetto “Piazza Viva”, Open Baladin ha ospitato negli anni eventi di grande rilievo, come Scrittorincittà, Mirabilia, il Festival della Montagna, il Festival dei Luoghi Comuni, il Festival dei Nuovi Mondi e il festival musicale Restate al Foro, oltre a iniziative natalizie e collaborazioni con Confartigianato, Coldiretti e le scuole locali.

Il cuore dell’offerta resta la birra artigianale, con una selezione che affianca le creazioni del birrificio Baladin a quelle di altri grandi produttori italiani. Il tutto accompagnato da una cucina in costante evoluzione, fondata sulla qualità delle materie prime e sull’attenzione ai dettagli.

Un compleanno che è anche una festa della città

La due giorni in Piazza Foro Boario vuole essere, prima di tutto, una festa aperta a tutti: un modo per celebrare insieme alla comunità cuneese un percorso fatto di passione, innovazione e convivialità. Nove anni dopo, la visione che ha dato vita a Open Baladin Cuneo è più viva che mai.