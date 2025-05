Ceva, fotovoltaico a terra, la minoranza compatta scrive alla Provincia: "Chiediamo la revoca in autotutela"

Continua a tenere banco a Ceva la vicenda sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di 17 ettari.

La minoranza, compatta, ha scritto una lettera indirizzata alla Provincia di Cuneo e in copia alle principali associazioni di categoria (Coldiretti, CIA, Confagricoltura) per chiedere una revoca in autotutela dell'autorizzazione, rilasciata il 7 marzo 2023, per la costruzione dell'impianto.

"Secondo la deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, (n. 3-1183) - scrivono i consiglieri Vincenzo Bezzone, Paolo Marsilio e Cinzia Gallo -,'Sono inidonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale, ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo' - spiegano i consiglieri - e parte sostanziale dell’impianto autorizzato sarà realizzato su terreni che, a seguito di determinazione dirigenziale Regione Piemonte (Atto DD 1063/A1714A/2022 del 22.12.2022), sono stati riclassificati in II classe di capacità d’uso, sottoclasse s1 (come risulta da planimetria trasmessa da IPLA SpA alla provincia di Cuneo, costituente parte integrante della determinazione).

Tenendo conto - aggiungono - che la normativa regionale in tale ambito è prevalente rispetto a quella nazionale, in quanto la Corte Costituzionale ha più volte confermato la legittimità di interventi regionali limitativi, purché motivati e proporzionati (sentenze n. 224/2012; n. 6/2013; n. 69/2018). Di conseguenza, la disciplina regionale del Piemonte è pienamente legittima e prevalente, in quanto coerente con la tutela del suolo agricolo e non in contrasto con i principi fondamentali nazionali in materia di energia".



Chiediamo di procedere alla revoca in autotutela dell’autorizzazione unica rilasciata in data 07/03/2023, alla REN 148, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990, al fine di garantire il rispetto della legalità amministrativa e tutelare il patrimonio agricolo del territorio.

"L'amministrazione del comune di Ceva - concludono i consiglieri -, nonostante le motivazioni sopra esposte, ha ritirato inspiegabilmente l’impugnazione al TAR dell’autorizzazione unica rilasciata alla REN 148".

Il sindaco ritiene di non rilasciare commenti in merito.