Se Mariano Occelli andrà al MIAC, si aprirà la strada per Gabriella Giordano alla presidenza ATL

La politica vuole superare quanto prima la magra figura rimediata lunedì col rinvio dell’assemblea Atl (Azienda turistico locale) del Cuneese. Come noto, per mancanza di accordi – o meglio perché quelle che si presumevano maggioranze all’atto pratico non si sono rivelate tali – l’assemblea è saltata.

In predicato per la presidenza c’era Mariano Occelli, dirigente della Confagricoltura ed esponente di Forza Italia, nei cui confronti – non si sa bene per quali ragioni (anche se si possono intuire) - all’ultimo momento si è levato un fuoco di sbarramento che ha mandato tutto a carte quarantotto.

Da lunedì si rincorrono i pour parler e pare ci si stia adesso orientando verso una soluzione di compromesso. Occelli potrebbe essere “dirottato” dall’ATL al MIAC (mercato ingrosso alimentare Cuneo), dove recentemente si è dimesso Marcello Cavallo. Cavallo era stato indicato, a suo tempo, da Comune di Cuneo, Provincia e Fondazione Crs, tre soci importanti insieme a Finpiemonte. In quest’eventualità, Occelli verrebbe designato come espressione della Regione per il tramite appunto di Finpiemonte.

L’intesa che coinvolge Comune di Cuneo, Provincia e Regione deve essere perfezionata, ma pare che un’intesa di massima sia stata trovata. Se così sarà, Gabriella Giordano, voce di Radio Montecarlo e unica componente del Cda uscente dell’ATL ad essere rieleggibile, veleggerebbe verso la presidenza al posto di Mauro Bernardi. In questo modo verrebbero soddisfatti i desiderata della Lega e in particolare Gianna Gancia, che si dice si sia spesa in prima persona per portarla al vertice.

I sostenitori di Occelli ritengono che questi – operando nel settore della zootecnia – possa essere più utile qui che in ATL dovendo essere ridefinita la mission del MIAC. Con il suo passaggio dall’ATL al MIAC è stato trovato un bandolo ma non è detto che serva a sbrogliare l’intera matassa. Resta infatti in predicato il ruolo di Giorgio Chiesa, presidente degli albergatori cuneesi, che puntava anch’egli alla presidenza come espressione di Confcommercio.