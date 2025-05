Bra, l'assessore Matera sui lavori al Bravi: "Si sta completando l’iter di affidamento per la progettazione"

L'assessore allo sport del Comune di Bra Francesco Matera è intervenuto con alcune precisazioni circa i progetti di aggiornamento dell'impianto Attilio Bravi.

LA NOTA DELL'ASSESSORE FRANCESCO MATERA

Alla luce dei grandi risultati sportivi ottenuti, tra cui il raggiungimento della semifinale della poule scudetto LND per l’A.C. Bra, l’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel supportare la società, con cui si procede in piena sinergia, occupandoci della questione del potenziamento dell’impiantistica sportiva mediante gli uffici comunali.

In particolare, come già illustrato dall’assessore all’impiantistica sportiva Walter Gramaglia nel corso dell’ultima seduta della Commissione lavori pubblici, al momento si sta completando l’iter di affidamento per la progettazione dei lavori allo stadio Attilio Bravi. Per avere una situazione più chiara in termini di tempi e piano economico bisognerà ora aspettare il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e il conseguente parere della Federazione e degli altri enti coinvolti.

E’ bene peraltro sottolineare che tutti gli aspetti slegati dalle questioni inerenti all’impiantistica sportiva non competono al Comune ma alla società.