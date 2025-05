Calcio, il Bra cerca casa: prende corpo l'ipotesi Vercelli

Ore decisive in casa Bra per muovere i primi passi della stagione 25/26 nel campionato professionistico di Serie C.

Prioritaria, come noto, la questione relativa allo stadio che ospiterà le partite casalinghe dei giallorossi vista l'esigenza di adeguare, con una serie di lavori, l'Attilio Bravi alle richieste della nuova categoria.

Pare tramontata, almeno per il momento, l'ipotesi che sembrava maggiormente realizzabile all'indomani della promozione, ovvero quella di giocare al Moccagatta di Alessandria. Ciò dipende da una mera questione di tempistiche: il bando per assegnare l'impianto alessandrino e quindi deciderne l'aggiudicatario scade il 10 giugno, data che la società presieduta da Giacomo Germanetti non può attendere visto che entro il 6 deve comunicare ufficialmente lo stadio di casa ai fini dell'iscrizione.

Prende corpo, dunque, la soluzione Vercelli per la quale sono in programma a breve incontri formali tra le parti. Sullo sfondo resta anche Novara.

Non è da escludere, come confermatoci dallo stesso presidente Germanetti, che la scelta possa essere modificata in un secondo momento, successivo all'iscrizione. A quel punto tornerebbe in gioco Alessandria, una volta conclusa la partita relativa al bando.

Situazioni su cui la società sta lavorando per potere affrontare con tutte le carte in regola la prossima stagione calcistica.

Smentite in maniera secca alcune recenti ricostruzioni giornalistiche che vorrebbero l'iscrizione dell'AC Bra a rischio per problemi economici oltre che logistici.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELL'AC BRA

In merito all'articolo titolato "CLAMOROSO - Club neopromosso in C rischia di non iscriversi al campionato! La situazione" e pubblicato dalla testata www.notiziariocalcio.com in data 28 maggio alle ore 9,10 (www.notiziariocalcio.com/esclusiva-nc/clamoroso-club-neopromosso-in-c-rischia-di-non-iscriversi-al-campionato-la-situazione-331677), l'Associazione Calcio Bra dopo aver letto ed appreso il contenuto del pezzo sopracitato, si riserva di tutelare la propria immagine, la propria integrità morale e sportiva nelle sedi opportune.

Nel contempo, però, la società giallorossa risponde quanto segue mediante il suo presidente Giacomo Germanetti: "Sono rimasto profondamente deluso, amareggiato e anche un po' senza parole. Non è solo una mancanza di rispetto nei confronti del sottoscritto, ma soprattutto nei confronti di chi lavora con amore per la nostra maglia e i suoi colori, per chi mette impegno e fa sacrifici per amore verso la nostra maglia e i suoi colori. Noi giallorossi e con il simbolo dell'A.C. Bra, rappresentiamo la città di Bra, la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte ovunque. Non ci siamo mai fermati un solo giorno, a maggior ragione all'indomani del 13 aprile scorso quando la Serie C, per noi, è diventata una fantastica realtà. Tutte le componenti societarie, io in primis, stiamo lavorando alacremente per adempiere a tutti i passi ufficiali e per farci trovare pronti entro il 6 giugno, termine ultimo per l'iscrizione alla C 2025/2026. E per farci trovare pronti a livello burocratico e a livello finanziario, ci tengo a sottolinearlo. Per quanto riguarda la sede di gioco, stiamo individuando la soluzione migliore per poter disputare le nostre prossime partite casalinghe. Allo stesso tempo, siamo in costante contatto e rapporto con il Comune di Bra e la Regione Piemonte per l'adeguamento dell'Attilio Bravi, per quanto riguarda il progetto e la fase di lavori, in modo da poter giocare il più velocemente possibile a casa nostra. Non permetto, a nessuno e tanto meno gratuitamente, di mancare di rispetto al Bra".