Cheerleading: i Titans Elite preparano gli europei

Manca un mese alla massima rassegna continentale di cheerleading, gli ICU European che si terranno a Ljubljana dal 27 al 29 giugno. Nella capitale slovena sono attesi i top team europei per confrontarsi ai massimi livelli.

Dopo l'ottavo posto del 2023 e il nono del 2024 nel senior coed premier, gli allora Titans Six oggi Titans Elite si presenteranno quest'anno nella categoria senior coed elite forti del titolo nazionale, il quinto consecutivo, conquistato lo scorso Marzo.

Sarà un mese di intensi allenamenti in preparazione del principale obiettivo stagionale, messo nel mirino già dall'inizio dell'anno. Ad aiutare Alba Cheer in questa ambiziosa sfida ci sarà ancora una volta il supporto di Cheer IQ: i tecnici Lina e Matjaz sono stati presenti lo scorso weekend alla Palestra Titans e torneranno nel mese di Giugno per rifinire al meglio la preparazione. In mezzo, tanto lavoro con la coach Francesca Topino, che più volte ha guidato i Titans a grandi successi.

La routine è ormai pronta e gli atleti fortemente motivati a performare sulla pedana più importante d'Europa: non ci resta che supportare come sempre il team con un forte "Go Titans"!