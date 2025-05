Coppa Europa dei 10.000 metri su pista: il mal di schiena condizione la prova di Anna Arnaudo a Pacè

Anna Arnaudo in una foto di repertorio (ph fidal grana. sito fidal)

L’Italia sale sul podio nella Coppa Europa dei 10.000 metri su pista.

A Pacé, in Francia, il team azzurro femminile conquista la medaglia d’argento con una bella prova collettiva. Sul traguardo la migliore è la piemontese dell'Esercito Elisa Palmero, quinta in 32:05.95, suo secondo miglior tempo in carriera.

Poca fortuna invece per la borgarina Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino) che chiude 16ª nella serie B, con il il 35esimo tempo complessivo: 34:49.16. Arnaudo è stata molto probabilmente influenzata nella sua prova da un fastidioso mal di schiena.

Completano i risultati di squadra Federica Del Buono, sesta; Sara Nestola, nona, Rebecca Lonedo, sedicesima.