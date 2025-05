A Peveragno il nuovo corso di Yoga all'aperto "Ritorno alla Natura"

A partire dal 12 giugno, ogni giovedì alle ore 19.00, il suggestivo scenario naturale del B&B "AlPuntoGiusto" di Via Colletto 9 a Peveragno si trasformerà in un'oasi di benessere e consapevolezza grazie al corso di Hatha Yoga all’aperto, tenuto dall’insegnante certificata Girardo Antonella. Pensato per tutti – principianti, curiosi o praticanti abituali – il corso offre un’opportunità unica per riconnettersi con la natura e con sé stessi. L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere il benessere fisico e mentale in un ambiente sereno, immerso nel verde e lontano dal frastuono quotidiano.

“Ascolta il corpo, lascia andare le tensioni e riconnettiti con la natura e la tua spiritualità”: questo è il mantra che guida l’esperienza proposta da Antonella, che mette al centro della sua pratica l’ascolto interiore e la consapevolezza corporea. La location, il B&B "AlPuntoGiusto", è un’antica struttura ristrutturata, circondata dalla quiete della campagna cuneese: il luogo ideale per ritrovare l’equilibrio e praticare yoga all’aria aperta in totale armonia con l’ambiente.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente l’insegnante ai numeri 3337621620 e 3389899243.

Un’occasione da non perdere per rigenerarsi, staccare dalla routine e prendersi cura di corpo e spirito con una pratica accessibile a tutti.