Tra i banchi di scuola… vent’anni dopo: all'Itis di Cuneo il ritrovo della mitica 5^ G [FOTO]

Non è stato un semplice raduno, ma un vero e proprio viaggio nel tempo quello vissuto lo scorso 16 maggio all'ITIS "Mario Del Pozzo" di Cuneo. A vent'anni esatti dal diploma, un gruppo di venti ex compagni di classe, la mitica 5^ G, si sono dati appuntamento davanti all'ingresso della loro vecchia scuola.



A rivivere insieme a noi la giornata è il dronerese Ivan Delfino, che racconta: “L'aria era densa di aspettativa e di sorrisi, mentre i volti di un tempo, ora segnati dalle esperienze della vita ma ancora riconoscibili, si ricomponevano in abbracci commossi. L'evento che io e gli amici Denis Bertero e Massimiliano Garino abbiamo avuto il piacere e l'onore di organizzare, ha visto la partecipazione speciale di tre pilastri di quegli anni formativi: gli stimati professori Luca Basteris, Ezio Pellegrino e il professor Paolo Berto. La loro presenza ha aggiunto un tocco di autenticità e nostalgia, riportandoci alla mente le lezioni, i consigli e anche qualche bonario rimprovero. Un ringraziamento speciale va al dirigente scolastico Ivan Re, per averci aperto le porte dell'istituto e aver reso possibile questo emozionante ritorno.”



Vent’anni dopo, così, tra il cuore colmo di emozione e nella mente indelebili ricordi. Il momento clou della giornata è stato senza dubbio il tour all'interno dell'istituto: “Passare attraverso i corridoi che un tempo risuonavano delle nostre voci giovanili, rivedere le aule dove si sono forgiati sogni e amicizie, è stato un'esperienza quasi surreale - dice Ivan - L'emozione ha raggiunto il culmine varcando la soglia della storica 5^ G, la nostra aula, che sembrava quasi attenderci. Il percorso è proseguito nei laboratori di elettrotecnica, luoghi che per ben tre anni hanno rappresentato il cuore pulsante della nostra formazione, testimoni di innumerevoli ore di studio, esperimenti e, senza dubbio, anche qualche risata complice. Immancabile a la visita alla palestra, teatro di sfide sportive e momenti di leggerezza.”



Dopo la commozione del ritorno tra i banchi di scuola, la giornata è proseguita con un pranzo conviviale che ha visto tutti riuniti, ex studenti e professori. Un'occasione preziosa, condividendo aneddoti del passato, raccontando ognuno la propria vita adesso e riscoprendo legami mai sopiti. Bellissima è l’emozione che traspare negli occhi di Ivan:



“A suggellare un momento così speciale è stata una torta personalizzata con una foto di noi vent'anni prima - ci racconta - un dolce omaggio al tempo che passa ma che non cancella il valore delle radici. Il culmine delle celebrazioni è stato raggiunto con le foto di gruppo, in cui il "prima" e il "dopo" si sono magicamente fusi. Scatti che immortaleranno per sempre l'emozione di questo ritrovarsi, la dimostrazione che l'amicizia e i ricordi scolastici sono un patrimonio prezioso che resiste alla prova del tempo. La reunion della nostra classe del ‘Mario Del Pozzo’ non è stata solo una celebrazione del passato, ma la conferma che certi legami, nati sui banchi di scuola, sono destinati a durare per sempre, diventando un faro di nostalgia e affetto nelle vite di ognuno.”